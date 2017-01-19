微信的进化将对iPhone形成威胁：彭博观点
对苹果电话iPhone最大的长期威胁不是安卓、三星或中国的廉价手机制造商，而是微信！
彭博社观点版文章指出，微信具有潜力，像苹果手机一样，重新设置智能手机的使用方式。
文章指出，微信近期推出了新的平台，并将其概念称之为“微型程序”。用户可以通过微信的应用程序，直接调用第三方功能——如照片处理器、语言工具、乘车共享服务等——无需下载或安装并可立即使用。
这虽然这听起来像一个温和的创新，但它实际上解决了困扰着应用程序模型的两个关键问题。
首先，随着开发人员在应用程序中添加更多功能和媒体，其平均大小不断增加。如果你有无限的数据流量和一个全新的iPhone 7，这可能不是个问题。但是，在新兴市场中，消费者的数据包往往有上限，使用的手机型号也较旧。因此，他们可能没有足够的流量和内存下载太大、太多的应用程序。
再者，应用程序的账户注册真的很烦！文章指出，这是全世界的用户都面临的问题。特别是电子商务应用，在能够开始使用前需要填写用户名、密码、支付信息和电子邮件地址等。不说在小屏幕上输入的麻烦，身份资料盗窃逐渐上升的情况（尤其是在中国）也令人担忧。
相反的，“微型程序”在应用商店中是找不到的。用户可以通过聊天群中分享的链接，或者通过扫描二维码来找到它们。
由于它们从云端操作，因此不会需要耗费流量进行下载。另外， 它们接受来微信钱包的付款，因此不需要注册付款信息。
更好的是，它们在安卓系统上还可以被固定到主屏幕。换言之，它们的操作就像普通的应用程序，但却省去了许多麻烦。
文章指出，微信虽然不是唯一的尝试“微型程序”的服务平台，但它比任何其它平台都具有更成功的定位。一方面，它的日常用户高达7.68亿，其中有一半的人每天会在其平台上花费至少90分钟的时间。
微信的用户不只是与朋友聊天或分享度假照片。他们也会与企业运行的“官方帐户”进行互动。这些帐户可以向用户推送新闻和商品，而用户可以通过微信钱包向这些账户购买物品。
但与苹果支付不同的是，微信钱包并不需要具备带有指纹读取器的手机。
用户可以从官方账户中获得促销信息、产品、服务等，甚至可以支付他们的水电费。
文章指出，所有这些都似乎都是商务变成了一种固有的社交活动。而这种方便，反过来则使微信成为一个强大的购物、娱乐平台，并将可以维持在其生态系统中。
微信已经超越了作为一个聊天服务的平台，而成为包含银行服务、购物、约会、餐饮等活动的一站式应用程序。随着每个新功能和新服务的增添，用户便有越来越少的理由离开它了。
总的来说，文章认为，微信已经开始看似像一个移动操作系统。
随着它变得更强大、包含更多东西，文章预计中国的手机消费者将不再在意他们应该购买什么手机型号和操作系统，而是会考虑微信在哪款手机上的运行最好。
因此，文章指出，这将对苹果iOS系统、安卓系统、以及运行这些系统的手机公司形成长期威胁。
文章认为，苹果公司并没有轻视这一发展，而甚至禁止微信将其“微型程序”称为“应用程序”。但是，微信对苹果App Store提出的挑战，可能只是微小的部分。
文章指出，现在，微信正在改变中国的智能手机，而在不久的未来，全世界都将感受到它的影响。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost