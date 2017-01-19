今年哪些科技企业将面临困境？
《经济学家》周刊对2017年头两周股市动态的分析显示，一些企业将成为今年的主角。如果说Snapchat和优步的上市可能会提振投资者热情的话，那么还有一些科技企业将迎来颇为艰难的一年。
其中就包括可穿戴设备制造商运动追踪者公司。该公司自2015年6月上市以来其股票市值已蒸发了76.8%，过去一年来就消失近62%。克利夫兰研究公司本周发布的一份报告指出，销售业绩不佳迫使该公司于去年12月中旬停止了生产。
该公司已收购了一些竞争对手，如佩布尔科技公司。此外有消息称运动追踪者公司还计划收购捷波朗公司，但其报价没能令对方满意。运动追踪者公司目前市值为16.9亿美元。
另一个面临困境的科技企业是高速摄像机和无人机制造商戈普罗公司。该公司以裁员15%的决定告别了2016年。其自主品牌无人机Karma的推出以及存在的各种问题加剧了公司面临的困境。面对垄断市场的大疆和帕罗公司的竞争，戈普罗很难占得市场份额。
专家指出，iPhone 7手机摄像头性能提高，以及索尼、小米和宝丽来等同类产品挤占市场，将继续削弱戈普罗的市场份额。自2014年7月上市以来，该公司市值已缩水74%，去年蒸发36%，目前市值为13.1亿美元。
在脸书公司继续稳坐社交网络头把交椅、Snapchat正吸引千禧一代的注意和领英网刚刚被微软收购之际，推特依然在艰难中前行，尽管去年差一点被收购曾一度抬高其股价。
虽然很多公司都表示出收购推特的兴趣，但最终却未能落实。最近几个月公司多位高管辞职也未能起到恢复信心的作用。自2013年11月上市以来，该公司市值已蒸发58%。目前，推特拥有124.8亿美元市值。
星佳公司也是WEB2.0和社交网络时代的产物。该公司股价一直未能达到每股3美元，自2011年12月上市以来市值已缩水72%。公司联合创始人、主要股东马克·平卡斯面临一项指控，这也给公司增添了麻烦。星佳公司目前市值为23.8亿美元。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost