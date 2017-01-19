研究证实 少吃确能更长寿更健康
西班牙《阿贝赛报》报道，科学家通过猕猴对限制热量摄入以延长寿命的研究，证明了少吃确实能延缓衰老。
2009年，美国威斯康星大学麦迪逊分校的一个研究团队称，吃的少的猕猴活得久，而且也能延缓与年龄有关的各种疾病的发作。这个结论似乎是确凿的。
然而2012年，美国国家老龄问题研究所却对此予以否认，指出限制热量摄入或许有助于身体健康，但对延长寿命并无益处。
这难道是没有标准答案的科学争论？两个观点对立的研究团队最终决定联合起来，重新开展试验，以便弄清楚为什么他们的结论如此不同。在英国《自然·通讯》杂志上公布的新研究成果简单而清晰：少吃会长寿，并且更健康。
两个团队共同分析了近200只猕猴长达20年的追踪调查数据，找出了一些此前曾被忽略的关键性因素。
首先，两项研究中使用的猕猴是在不同的年龄开始限制饮食的。
威斯康星大学医学系教授罗莎琳·安德森说，“这是个关键因素”。比较性分析证实，“低热量摄入对成年和老年灵长类动物有益，但这种益处并不反映在幼年猕猴身上”。
其次，美国国家老龄问题研究所在2012年的试验中使用的猕猴，在食物总摄入量上少于威斯康星大学实验组猕猴。此外，两项研究中的食谱也存在根本性差异。2012年实验组猕猴摄入的是天然食物，而威斯康星大学麦迪逊分校实验组猕猴摄入的则是高糖分加工食物，因此，这组实验猕猴的体型明显胖于2012年实验组猕猴。这一点表明，实验猕猴所摄入的食物类型对脂肪量和身体组织有很大影响。
《自然·通讯》公布的新结论是，热量摄入确实对衰老有影响。降低30%的热量摄入丝毫不会导致营养不良。
威斯康星大学试验中控制饮食组的猕猴的寿命比平均寿命长2到3年，达到了26岁，并延缓了癌症、糖尿病及其他心血管疾病的发作时间。而不控制饮食组的猕猴的患病率和死亡率都提高了3倍。
研究人员指出，对灵长类动物来说，年龄、性别和饮食类型都应该视为对实际益处有影响的关键性因素。研究团队确定了性别差异与饮食、脂肪和胰岛素敏感性之间的关系。与公猴相比，母猴受肥胖造成的负面影响似乎更小。
安德森表示，这些试验结论适用于人类。她说：“美国开展的人类临床试验证明，从人体观察到的低热量饮食对身体成分和血液中化学成分的影响与试验用猕猴一致。该项研究中最重要的一点是，灵长类的衰老问题是可控的。”
安德森说，确定哪些机制具有延缓衰老的作用将非常具有启发性，“类似的人体试验结论十分令人期待，这可以让我们确切地知道，少吃是否真的可以让我们活到90岁”。
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