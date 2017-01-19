中美贸易战或引发军事冲突：美媒
在特朗普就职前夕，悬在该地区头上令人不安的问题是：他在贸易和领土问题上作出的挑衅是否会引发军事冲突。
华尔街的投资者似乎对这种危险不以为然。但是，《华尔街日报》报道认为，他们应该三思。
文章指出，这将不会是里根时代与日本围绕汽车、半导体、计算机和卫星的史诗般贸易争端的重演。当年，外交成功地限制了对美日两国关系的破坏。
日本早年通过保护本国工业并推动出口而致富。韩国也是如此。它们都操纵本国货币，对与政界有联系的商业垄断集团给予大量照顾，从而扭曲国内的竞争。
但是，这两个贸易大国，加上新加坡和其他强势推行出口和投资拉动型增长的亚洲经济体，都是美国的朋友或同盟，而中国却是战略竞争者和军事对手。
这就是美中之间近在眼前的贸易摊牌显得更为利害攸关的原因。
对于日韩等国，华盛顿都将贸易视为对外政策工具：美国因为进口产品而在底特律或克利夫兰失去就业机会，这是维护美国强权下的世界和平所需付出的代价。
特朗普已经用极其缺乏外交风度的语言表示，在涉及中国时将结束这种做法。
前不久在接受《华尔街日报》采访时，他实际上扬言要毁掉全部的美中关系，以美国继续支持“一个中国”政策作为筹码，逼迫中国在结束所谓操纵货币和其他掠夺性贸易和投资做法方面取得进展。
《华尔街日报》认为，这一招具有深远的安全和军事含义。北京视台湾为中国领土不可分割的一部分。中国领导人将为之抗争。他们不能失去台湾。
文章称，一种混杂着中国的民族决心与民族自豪的类似情绪也在南海呈现。被提名担任国务卿的雷克斯·蒂勒森提议，不让中国进出其沿南海航道修建的人工岛，这同样令人震惊。实际上，这意味着对北京认为是其领土的区域实施海上封锁——这是一种战争行为。
日本曾通过让本国货币升值、自愿对汽车出口采取限制措施以及在美国开设创造就业机会的工厂，让贸易紧张得到一定缓和。今天在美国几乎没人认为日本是威胁。但现在中国的锋芒掩盖了日本。
文章认为，中国新的重商主义做法的后果因其巨大的经济规模而被放大。中国巨大的产能过剩——尤其是钢铁和铝业——正在涌向全球市场。
试图化解这些安排将让美国在上世纪80年代对抗日本企业界的努力显得非常简单。
特朗普的鹰派顾问们不无理由地声称，美国已经处在与中国的贸易战中。他们的中国同行认为没有理由要求休战。相反，他们把特朗普当选视为严重分裂的美国社会处在危机之中以及美国主宰全球的日子屈指可数的证据。在欧洲分崩离析的情况下，他们看到了重塑美国主导的全球秩序的历史机遇。
文章称，被迫在世界两个最大经济体的冲突中选边站是亚太国家一再遭遇的梦魇。它们只能希望即将到来的贸易战不会演变为一场真枪实弹的战争。
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