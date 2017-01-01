新加坡举办多场庆祝活动迎接新年
新加坡1月1日电，绚丽的烟花腾空而起，聚集在新加坡滨海湾的数万名民众在跨年倒数活动的欢呼声中迎来2017年。
由新加坡市区重建局和滨海艺术中心主办的滨海湾跨年倒数活动是新加坡最具代表性的新年庆祝活动，跨年烟花汇演是最大看点。今年这一传统活动首次加入激光效果，同时在高空和滨海湾水面上多角度呈献璀璨的烟花秀。
除1月1日零点开始的时长8分钟的烟花表演，主办方还在零点前特别安排了4次小规模整点烟花表演，并与富丽敦酒店外墙上的整点三维投影表演配合。三维投影表演以“黎明”为主题，表现太阳从滨海湾花园擎天大树后面缓缓升起，象征新年新的开始。
滨海艺术中心音乐及节目策划主管陈圣强说:“烟花汇演和三维投影表演都在告诉我们，不论2016年发生了什么，2017年太阳仍将照常升起，照亮人们的希望和期许。”
主办方也首次把跨年活动范围扩大到市政区，新加坡国家美术馆､亚洲文明博物馆､维多利亚音乐厅在2016年12月31日开放至午夜。许多民众在维多利亚音乐厅前的草地､滨海公园野餐，观赏户外音乐会和免费露天电影。
在不远处的新达城广场，数千民众聚集在财富之泉旁，参加新传媒集团主办的“欢庆2017”街头倒计时派对。
12月31日晚，新加坡总理李显龙出席了在碧山-宏茂桥公园举行的跨年倒数活动，与新加坡民众一起迎接新年。李显龙以中英双语致辞，许下新年愿望:“祝大家鸡年大吉，身体健康，万事如意，也祝新加坡国泰民安，风调雨顺。”（新华社）
|_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost