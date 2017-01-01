新加坡举办多场庆祝活动迎接新年





新加坡1月1日电，绚丽的烟花腾空而起，聚集在新加坡滨海湾的数万名民众在跨年倒数活动的欢呼声中迎来2017年。由新加坡市区重建局和滨海艺术中心主办的滨海湾跨年倒数活动是新加坡最具代表性的新年庆祝活动，跨年烟花汇演是最大看点。今年这一传统活动首次加入激光效果，同时在高空和滨海湾水面上多角度呈献璀璨的烟花秀。除1月1日零点开始的时长8分钟的烟花表演，主办方还在零点前特别安排了4次小规模整点烟花表演，并与富丽敦酒店外墙上的整点三维投影表演配合。三维投影表演以“黎明”为主题，表现太阳从滨海湾花园擎天大树后面缓缓升起，象征新年新的开始。