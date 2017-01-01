习近平谈话首次被披露：周永康、薄熙来让我深思









2017 年 1 月，中共党刊《求是》刊发中共总书记习近平于 2016 年 10 月 27 日，在十八届六中全会第二次全体会议上的讲话。





讲话中透露，习近平坦言，周永康等人在“政治上暴露出来的严重问题，引起我深入思考”，引发外界关注。





这个讲话，是习近平“代表中央政治局，就贯彻落实全会精神和做好当前工作讲几点意见”，其中，习近平先强调了 4 点意见，分别是“一、坚定不移推进全面从严治党，二、全面加强和规范党内政治生活，三、全面落实党内监督责任，四、突出抓好领导干部特别是高级干部”。随后又从“思想、管党、执纪”等六个方面强调从严。习近平这番讲话“信息量极大”。





值得注意的是，习近平在这番讲话中说“周永康、薄熙来、郭伯雄、徐才厚、令计划等人，不仅经济上贪婪、生活上腐化，而且政治上野心膨胀，大搞阳奉阴违、结党营私、拉帮结派等政治阴谋活动。他们在政治上暴露出来的严重问题，引起我深入思考”。





习近平直言， 3 年多来，我多次强调要从政治上认识和抓好全面从严治党。





尽管周永康落马已逾两年，但是官方对于周永康等人产生的政治影响已然保持警惕。在 2016 年 1 月份的中纪委会议后，官方首次使用“消除了党内重大政治隐患”的表述，这意味着之前传闻的周永康、令计划“未遂”的政治图谋并非捕风捉影。而习近平此次讲话中再次强调“深思”，似乎也印证了这一点。





习近平还在讲话中重提“七个有之”。





习近平还重提他在 10 月 23 日于十八届四中全会第二次全体会议上的谈话：“一些人无视党的政治纪律和政治规矩，为了自己的所谓仕途，为了自己的所谓影响力，搞任人唯亲、排斥异己的有之，搞团团伙伙、拉帮结派的有之，搞匿名诬告、制造谣言的有之，搞收买人心、拉动选票的有之，搞封官许愿、弹冠相庆的有之，搞自行其是、阳奉阴违的有之，搞尾大不掉、妄议中央的也有之，如此等等。有的人已经到了肆无忌惮、胆大妄为的地步！而这些问题往往没有引起一些地方和部门党组织的注意，发现了问题也没有上升到党纪国法高度来认识和处理。这是不对的，必须加以纠正。”这就是“七个有之”，我主要是从政治上讲的。





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