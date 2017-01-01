习近平：谁要在领土主权和海洋权益问题上做文章，中国人民绝不答应
综合讯，中国国家主席习近平昨晚发表10分钟的新年贺词，提到中国将坚持和平发展，坚决捍卫领土主权和海洋权益。“谁要在这个问题上做文章，中国人民绝不答应”。
习近平新年贺词在晚间7时的央视新闻联播播出，新华社同时发布全文。习近平在贺词中先向各界互贺新年，并表示“2016年，对中国人民来说，是非凡的一年，也是难忘的一年”。
习近平历数中国2016年多项大事。如十三五（国民经济和社会发展第十三个五年规划）2016-2020）、推进全面深化改革、军队改革、依法治国等，并宣示“全面从严治党，坚定不移‘打虎拍蝇’”。
他说，2016年中国举办20国集团（G20）峰会、提倡“一带一路”及亚洲基础设施投资银行，并话锋一转称“我们坚持和平发展，坚决捍卫领土主权和海洋权益。谁要在这个问题上做文章，中国人民绝不答应”。
谈到2017年，习近平说“新故相推，日生不滞”。中国共产党将召开第19次全国代表大会，“全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党要继续发力。天上不会掉馅饼，努力奋斗才能梦想成真”。
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