不畏政治意外 2016年全球股市普涨
北京1月1日电，刚刚过去的2016年发生了太多政治意外，但政治意外性风险却未必必然转化为市场风险。事实上，公投“脱欧”之后的英国股市､特朗普赢下大选后的美国股市，以及总统被弹劾后的巴西股市，均出现了罕见大涨。
2016年美国股市遭遇不利开局，但随着美国经济数据逐步改善，美股走势逐渐平稳。在特朗普赢得大选后，此前分析人士预期的股市暴跌并未出现。并且，由于投资者期待新一届美国政府可能出台财政刺激政策，并可能调低企业税，美股在第四季度大涨。
2016年全年，纽约股市最具代表性的标准普尔500种股票指数涨幅高达9.5%，以蓝筹股为主的道琼斯工业平均指数涨幅更是高达13.4%，纳斯达克综合指数涨幅为7.5%。而中小企业股价表现则更为突出，反映这部分企业股价表现的罗素2000指数2016年涨幅高达19.5%。
欧洲股市方面，在公投决定“脱欧”之后，英国股市反而成为欧洲表现最好的市场。伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数2016年大涨14%以上，而德国法兰克福股市DAX指数涨幅为6.9%，法国巴黎股市CAC40指数涨幅为4.9%。
英镑贬值､英国央行加大量化宽松力度成为推动伦敦股市大涨的重要因素，同时好于预期的英国经济数据也提供了基本面支撑。英国“脱欧”的负面冲击尚未出现，短期刺激效应却相当明显。
日本东京股市日经225种股票平均价格指数2016年全年上涨0.4%，连续第5年上涨，并且19114.37点的收盘点位创下20年来全年最后一个交易日的最高纪录。在经历了年初暴跌后，日经股指在去年下半年开始企稳回升，这主要得益于日本央行的负利率政策，以及特朗普当选之后日元汇率大跌等因素。
在主要新兴经济体中，经济陷于衰退的俄罗斯和巴西股市表现却最为抢眼。2016年俄罗斯股市RTS指数涨幅超过51%。油价反弹､美国当选总统特朗普对俄罗斯总统普京“示好”成为推动俄罗斯股市上涨的重要动力。尤其是特朗普当选后，投资者预期美俄关系将好转，这令全球资金开始涌入俄罗斯市场。
巴西圣保罗股市主要股指博维斯帕指数2016年涨幅近39%。分析人士认为，罗塞夫政府倒台､新政府承诺改革养老金制度和劳工制度，以及大宗商品价格回暖，是巴西股市暴涨的重要原因。
在俄罗斯和巴西股市带动下，衡量全球主要新兴市场股市表现的MSCI新兴市场指数2016年涨幅达8.4%，这也是这一指数2012年以来首次出现年度上涨。(新华社)
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