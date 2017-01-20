新加坡地铁网络将扩大15%，信号系统逐步更新
新加坡陆路交通管理局表示，新加坡今年的地铁网络将扩大15%。
新加坡商业时报（The Business Times）报道，陆交局今日表示，大士西延线（TWE）和市区3号线（DTL3）的开通将为地铁网络的长度增加15％，达到约228公里。
大士西延线预计将在第二季度开始运作，而市区3号线预计将在年底开始运作。
另外，陆交局也正在研究将汤申—东海岸线（TEL）延伸至未来樟宜机场5号航站楼、延长到樟宜机场地铁站、将如今樟宜机场和丹那美拉站之间的东西线（EWL）融入作为汤申—东海岸线一部分等可能性。
这些将可在2025年——汤申—东海岸线建好——之后进行。
据报道引述，陆交局表示：“这样一来，乘客在未来便可以搭乘汤申—东海岸线，并享受从市中心直达樟宜机场任何航站楼，而无需转换。”
另外，陆交局也将进行招标，以更换南北—东西线（NSEWL）的66台第一代地铁列车。报道指出，南北—东西线已有29年历史，是新加坡历史最悠久、也是最频繁使用的地铁线。
陆交局也将为南北—东西线的后端供电系统进行更换和加强。两个系统自1987年投入使用，并已经接近使用年限。
陆交局表示，将继续投资努力改善地铁网络，以便让乘客享受较短的等待、更顺畅和更舒适的旅程。
报道指出，地铁列车在发生超过5分钟服务延误之前的运行公里数改善了30%，从2015年的133000列车公里，增加到2016年的174000列车公里。
然而，服务延迟时间超过30分钟的事件数量，则从2015年的15起，增加到了2016年的16起。
陆交局透露，去年已经完成了南北线（NSL）列车、车站、终点站以及运行控制中心的信号重置工作，并开始了最终测试。陆交局计划逐步过渡到新的信号系统。这将从今年3月开始。
至于东西线（EWL），超过85%的信号重置工作已经完成，而新的信号系统将会在2018年开始运行。
报道指出，升级后的新信号系统将缩短列车与列车之间的行使距离，从而在高峰时段实现更高的列车频率。
南北—东西线第三个轨道系统的替代工作，已于2015年中旬开始，并接近完成。报道指出，新的系统将提高列车供电的可靠性。
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