人工智能难逃“男性至上”影响？
美媒称，微软公司创造了名为塔伊（Tay）的聊天机器人，指定了性别，给“她”的推特网站账户写了一个标签，承诺“跟塔伊聊天越多，她就越聪明！”
据美国《外交政策》报道，塔伊的设计者的理念是，她是网络工具，依靠人工智能进行学习并与人类进行对话，通过与人类在社交媒体上的交流使她变得越来越擅长沟通。
塔伊赢得了用户。她也迅速成为针对其弱点的推特用户的牺牲品。对于那些想要操纵塔伊的网络恶棍来说，这并不难。他们与聊天机器人进行丑陋的对话，欺骗技术模仿他们的种族主义和男性至上主义行为。不到24小时，微软公司就撤下了塔伊。
设计者似乎低估了网上无处不在的人性阴暗面，以及错误估计了渗入人工智能的潜在偏执行为以及男性至上主义行为。
英国牛津大学马丁学院的研究显示，机器人预计将取代美国47%的就业岗位。智能机器最终将满足我们的医疗需求，服务于残疾人和老年人，甚至照顾并教育儿童。我们知道这对哪种人的影响最大——女性。
根据世界经济论坛的一份报告，女性就业在不远的未来将受到最沉重打击。该报告预测，到2020年全球将失去510万个就业岗位。
不过，与女性劳动力在全球受到的打击相比，性别歧视对人工智能和机器人发展的影响可能是更加恶性的问题。塔伊看起来只是前奏。即将取代女性的机器和技术会学着无耻地性别化：战争机器人将形似男性，很多服务机器人则形似女性。
该报道认为，人工智能很快会变得比塔伊更复杂，随着偏见渗入程序、运算法则和设计，也会变得更加男性至上。如果现在不开始对这些技术做出深思熟虑的细致改变，人工智能会根据男性最基本的文化准则扩散。
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