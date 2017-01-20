中国与英国直通列车具有政治意义
外媒称，中英直通货运列车在政治上非常重要，因为中国想证明它与欧洲是直通直达的。
美联社1月18日文章称，首列中英直通货运列车18日抵达伦敦，这是中国当代丝绸之路计划的又一个组成部分。
列车行程共18天，把装有服饰和日用品的数十个集装箱从中国东部的义乌运往东伦敦的巴金车站，途经哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰和西欧。
这趟班列为企业提供了一个介于航运和空运之间的新运输途径，它比海路运输要快，比空中运输要便宜。运行初期，这趟班列将以每周一班的密度开行。
分析人士认为，这趟班列当下的经济意义并不大，因为它能承载的货运量同集装箱货船相比还很小。此外，目前还没有回程列车把商品从英国运向中国。
不过，伦敦大学国王学院的国际关系学讲师拉蒙·帕切科·帕尔多表示，其他欧洲国家已经利用铁路运输对中国出口葡萄酒和橄榄油等商品。他说：“它在经济上（的重要性）还非常小，但在政治上非常重要，因为中国想证明它与欧洲是直通直达的。”
欧盟是中国最大的贸易伙伴，德国和法国是欧盟的主要国家。
英国《每日电讯报》网站1月18日文章称，它曾经被称为丝绸之路，中欧贸易由此兴盛，带来东方的丝绸、香料、中国瓷器乃至火药。
一趟运货列车今日抵达伦敦，标志着这条古老贸易线路的几百年历史翻开新的篇章。这是中英两国间首次开通直达货运列车。几十位两国要人在车站迎接“东风”列车到来，他们希望这项服务预示着中英贸易联系进入新纪元。它的到来适逢英国在脱欧公投后更加重视面向更广阔的世界开展出口。
按照政府的发展战略，中国铁路总公司已经开通了前往14个欧洲城市的铁路交通服务。
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