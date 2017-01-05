中国“摩拜单车”再获2.15亿美元融资，共享单车的激烈厮杀仍在继续
距离C轮融资过去仅三个月时间，摩拜单车又完成了一轮融资。
摩拜单车(Mobike)已经从中国自行车共享服务的拥挤群体中脱颖而出，在最新一轮筹资中筹得2.15亿美元。
这已经是摩拜单车14个月时间里完成的第四轮融资，其中B、C、D轮融资均在近半年时间完成。值得注意的是，本轮领投方之一腾讯是在去年10月份摩拜单车C轮融资时跟投入局，并在此轮增持领投。被外界所惊讶的是，腾讯曾是滴滴出行的早期投资者，而后者投资了摩拜单车的竞争对手ofo。
摩拜单车正在加紧准备与其主要竞争对手ofo（得名于这三个字母放在一起看起来像一辆自行车）对决，后者在去年10月的第三轮筹资中筹得1.3亿美元。
“自行车共享行业将出现一场激烈厮杀，”中欧国际工商学院(CEIBS)市场营销学助理教授林宸表示。“目前有10多家自行车共享公司引进了国际资金。”
林宸补充说：“这比优步(Uber)对阵滴滴(Didi)时代的拼车行业竞争更激烈，而且更受政府欢迎，因此监管较少。”
共享单车大战事实上是当初优步-滴滴出行对决的某种翻版：ofo得到滴滴的支持，而摩拜单车创始人王晓峰(Davis Wong)曾是优步在上海的一名高管。
摩拜单车在2016年4月正式推出，短短6个月，其鲜明的橙色车轮自行车在中国多个大城市随处可见。据科技咨询公司ChinaChannel介绍，其app仅在Android应用商店就被下载40万次，相比之下ofo的app被下载17万次。
其主要特点是专有技术的锁定系统和GPS导航技术。GPS让用户能够查看附近有哪些自行车，并预约保留一辆自行车至多15分钟，让用户赶到自行车所在地，扫描自行车上的QR码，即可打开车锁。
这些自行车上的GPS设备由脚踩踏板供电，省去了人工充电的需要，相比之下ofo雇用员工充电。
对摩拜单车来说，共享单车领域方兴未艾，它也需要资本的支持，以便投放大量车辆来抢夺行业领头羊的地位。
自去年4月22日在上海正式运营后，9个月时间，摩拜单车已入驻上海、北京、广州、深圳、成都、宁波、佛山、武汉全国九座城市。与此同时，在摩拜的规划里，进军海外（首站选择新加坡）也是重要一个环节——这同样需要资本市场的支持。
考虑到上个月，ofo也曾宣布进军海外市场，以二者一贯以来的竞争局势，ofo新一轮融资或许也在不远将来到来。而到那时，共享单车行业的大战会烧得更厉害——此前小蓝单车CEO李刚曾给出的一个时间是2017年春天。
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