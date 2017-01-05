新加坡要将路灯换成LED 民众呛：加重光害！
新加坡陆路交通管理局本周三表示，将在2022年以前，将所有路灯更换为LED。路交局说，这样一来，所有的路灯都将比现在节能大约25%。而LED灯也更耐久，减少灯只的更换次数，减少了维护成本和人力成本。
这项为新加坡节能、减少碳排放的计划看似能够受到国民的广泛赞赏。
但是，却有读者发现，美国医学协会的健康顾问于去年6月14日对不加区别使用LED路灯的做法提出警告。
读者Sharne Sulaiman致信《海峡时报》指出，LED路灯将使光害更加严重，因为它们具有更大量的蓝光，同时也会增加眩光，增加夜间驾驶的危险性。
另外，该读者也指出，更明亮的夜间照明将抑制褪黑素的产生。褪黑素是由大脑松果腺分泌出来的物质，其作用在于平衡激素和调节身体时钟。同时，更明亮的照明也与睡眠质量降低、睡眠时间减少、无精打采、白天功能障碍以及肥胖症有所关联。
读者写道：“白色LED路灯不仅破坏了人类的昼夜节律，对植物和动物也有影响。”
“它也混淆了夜间物种的狩猎和饮食习惯，并扰乱树木的生长模式。”
对此，他认为因为想办法减少LED照明对人体和环境的有害影响，从而保护新加坡“珍贵而脆弱的生态”。
要如何减少伤害呢？
他提出了建议，指出灯具的色温不得超过3000K，而截光型灯具也会比烤弯玻璃灯更能减少眩光和光害。
就此，读者表示希望路交局能够采用适当设计和色温的灯具，以减少LED照明的有害影响。
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