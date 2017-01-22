特朗普第一招出手，利好中国，日本、新加坡扼腕
综合讯，美国总统特朗普就任总统第一天，就宣布美国退出TPP，同时，并没有宣布中国为汇率操纵国。分析指出，这是中国的重大利好，而对日本和新加坡来说，则扼腕叹息。
有分析指出，特朗普竞选期间说，当选总统第一天，将命令财政部宣布中国为汇率操纵国，让中国为让人民币贬值付出代价。
但第一天过去，特朗普并没有宣布中国为汇率操纵国。
与此同时，特朗普政府宣布退出TPP，分析指出，这无疑给日本、新加坡重大的打击，而且是第一天就受到的打击。
据公众号“黄生看金融”指出，为了让美国留在TPP，日本首相安倍跑到美国，试图亲自说服特朗普，然而竹篮打水一场空，此刻安倍的心情无疑是低落的。为了让美国留在TPP，新加坡总理李显龙，多次喊话，甚至警告特朗普，说只要美国退出TPP，那美国就丧失了在亚洲的领导地位。
但是，特朗普在上任第一天，毫不犹豫的宣布退出TPP。
“黄生看金融”指出，大家都知道TPP是为了遏制中国崛起的，是为了将中国排除在全球贸易体系之外重新搞的一个贸易组织，这里面最积极的是日本、新加坡等国家，因为这些国家受中国崛起冲击最大。
文章指出，日本的产品相比三十年前，目前倒退了不少，过去到处都是日本进口的产品，现在已经越来越少，日本认为主要是中国产品的原因，所以，搞TPP他们最来劲。
文章进一步分析说，其次是新加坡，因为过去新加坡一直是东盟的领导者，但是自从中国和东盟的贸易关系越来越密切后，新加坡在东盟的地位受到前所未有的冲击，所以TPP是新加坡的救命稻草。
但是，分析指出，特朗普现在的一个原则，也是其总统就职演讲中所说的，那就是美国至上，如果不能给美国带来好处，他就坚决不做。
TPP不会给美国带来好处，无非是原本美国从中国进口的商品，转到从TPP协议内的其它国家进口，转移了进口国家而已，美国获得了好处吗?降低了贸易赤字吗?带来了新增就业人口吗?没有。
文章说，只不过让中国的出口受损了，让日本、新加坡等受益了，因此不符合美国至上的原则，所以特朗普第一天就宣布废除TPP。
带头大哥宣布退出，TPP也就很难玩转下去了，在奥巴马时期，来势凶猛的TPP，对中国崛起和贸易形成重大威胁的TPP，就如此短命，不得不让人感叹，也不得不为中国迎来此利好而感到庆幸。
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