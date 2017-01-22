东盟多国企业集体入驻中新天津生态城
天津１月２２日电，东盟天津生态城商业中心商家入驻签约仪式近日在天津举行，来自文莱、马来西亚、印度尼西亚、泰国、新加坡等多个东盟国家的企业集体入驻位于中新天津生态城内的东盟天津生态城商业中心。
中新天津生态城坐落在天津滨海新区，由中国政府与新加坡政府合作共建，是中国首个绿色发展综合示范区所在地。
据中国—东盟中心贸易投资部主任李元介绍，中国已连续７年成为东盟第一大贸易伙伴，东盟连续５年成为中国第三大贸易伙伴。建立东盟天津生态城商业中心旨在推进中国与东盟在商业、美食、文化、旅游等领域的务实合作，繁荣区域商业业态。
据东盟天津生态城商业中心总经理李玉介绍，目前，该中心的三大主力业态即东盟商品集散中心、东盟生活体验馆以及东盟文化旅游发布中心的雏形均已具备。
作为东盟生活体验馆的主要功能，东南亚风情酒店是泰国绿谷国际集团在中国开设的第一家酒店。由马来西亚、印度尼西亚、文莱等国发起设立的东盟文化旅游发布中心将全方位展示、发布东盟国家和地区的前沿旅游信息、推介东盟国家旅游目的地，同时还将开展东盟国家、地区文化交流合作和品牌推广。
在本次签约仪式上，东盟天津生态城商业中心与东盟知名的绿市电商签约。双方今后将打造东盟特色商品集市，涵盖东盟畅销品、绿色生态食品、纯天然手工艺品等生活所需品及工艺品，推动东盟绿色工艺产品进入国内市场，并与中国机械设备工程股份有限公司的跨境电商平台、西麦客电商平台构建境内外商品供应链体系。
此外，东盟天津生态城商业中心还与新加坡ＣＮＹ控股有限公司签署东南亚风情餐厅项目；与马来西亚威视科技有限公司及婆罗洲大数据服务平台签署婆罗洲儿童探险乐园项目。
李玉表示，今后，东盟天津生态城商业中心在打造中新天津生态城商业地标的同时，还将辐射京津冀周边地区，打造特色文化旅游区。（新华社）
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