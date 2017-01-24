特朗普上班第一天宣布TPP死亡





特朗普开工第一天，便签署了行政命令，正式宣布美国撤出跨太平洋伙伴关系（TPP）协定。

路透社报道，特朗普希望寻求双边贸易协议，以允许美国在30天内终止协议——如果对方“行为不端”。

特朗普签署行政命令时表示，退出TPP对于美国工人来说是件“大好事”。

白宫发言人斯派塞当天在例行新闻发布会上表示，签署这一行政命令标志着美国贸易政策进入新的时期。他说，特朗普政府未来将与美国盟友和其他国家发掘双边贸易机会。

特朗普在竞选中曾多次抨击TPP将“摧毁”美国制造业，承诺当选后不再签署大型区域贸易协定，而是注重一对一的双边贸易协定谈判。

去年2月，参与TPP谈判的12个国家正式签署协定文本，但TPP仍需各国立法机构批准才能生效。

根据各国此前达成的协定，若12国无法在协定签署两年内完成国内批准手续，那协定生效需要至少6个国家批准，且这6国GDP合计要达到12国GDP总量的85%。目前，美国GDP占比达60.4%，这意味着，只要美国不参加，TPP将无法正式生效。

有分析人士认为，美国退出TPP意味着美国贸易政策正在发生变化。

特朗普对TPP的反对、以及他在竞选中要求美国盟国为安全防务支付更多军费的倡议，在日本及其亚太地区等国引起了不安。

据路透社报道，专家认为，特朗普的贸易立场实际上是反映了美国国内不断浮现的一种情绪，即感到国际贸易伤害了美国就业市场。

不少经济学家认为，特朗普政府的贸易政策，特别是对在美国境外生产、但产品销回美国市场的企业征收高额关税的威胁，将削弱美国竞争力，并可能导致美国与其他国家之间的贸易摩擦增加。

世界银行和国际货币基金组织等机构也都警告说，贸易保护主义抬头等风险将威胁全球经济增长。

另外，特朗普也将着手重新谈判北美贸易协定，并为美国争取更多有利条件。

昨日，特朗普也对多名美国企业高管说，如果美国企业将生产转移到其他国家，这些企业将面临高额“边境税”。

他承诺将削减条例和公司税，也也警告说，他将对认为不公平的贸易协议采取行动。

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