新加坡与台湾军事交流未来可能减少：港媒
港媒根据分析员观点指出，新加坡与台湾的军事交流很有可能会随着时间的推移而减少，但其原因将是新加坡需要更多的海外培训地区，而不是因为中国的压力。
香港海关昨日宣布将把去年11月份扣留的一批装甲车归还给新加坡。这一消息让新加坡与台湾的军事联系又再次受到关注。
这9辆被扣留的装甲车是在台湾完成军事训练之后，由商业运输公司运回新加坡。但是运输船只在经停香港时，香港海关以缺失申报文件为由，扣留了这批装甲车。
《南华早报》指出，有者猜测，装甲车被归还可能是新加坡政府在大陆的施压下，答应在与台湾的军事关系上做出让步的结果。
但是，也有分析员对此提出质疑。有香港军方人士告诉《南华早报》说：“这并不他们的风格”，并补充道新加坡当局很可能在可预见的将来保持与台湾的关系。
台湾国际关系协会会长对此表示同意，并指出新加坡有“自己的国防关切，并不会因为北京的压力而停止与台湾的长期军事交流”。
新加坡与台湾的军事交流可追溯到1976年。当时，前总理李光耀向台北寻求帮助，以让新加坡的士兵和军官通过“星光计划”在台湾进行军事训练。
新加坡隆道研究院研究员李气虹告诉《南华早报》说，虽然新加坡重申了对“一个中国”政策的支持，但是它不太可能会因为单一事件而向中国弯腰。
他也说：“新加坡可能会在未来对与台湾的军事合作做出一些调整。”但是，这将是因为新加坡需要寻找更多、更大的军事训练场地。
李气虹指出，新加坡与澳大利亚签署了协议，以便在昆士兰州汤斯维尔（Townsville ）一个比新加坡大10倍的场地进行训练。
他说：“新加坡与台湾的军事合作可能会以其它方式继续下去，例如帮助台湾维修F-16等战机。”
香港政治分析员杜平表示，随着特朗普采取更加保护主义的贸易政策，新加坡可能会希望与中国建立更多的贸易联系，从而导致与台湾的军事训练逐渐减少。
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