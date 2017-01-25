新加坡装甲车归还时间不详 元宵节团圆？

（图片来自黄永宏Facebook）





综合讯，香港海关昨日宣布将归还新加坡9辆装甲车，并未提及归还时间。

在消息公布之后，新加坡国防部长黄永宏也在其Facebook上写道：“新加坡武装部队泰瑞克斯装甲车将回到新加坡。期待它在鸡年与所有新加坡人愉快地团聚。”

今日，黄永宏在接受媒体访问时表示，香港海关宣布将把装甲车归还给新加坡，这是积极的结果。

黄永宏指出，虽然是农历新年期间，但是负责运输装甲车的美国总统轮船（APL）公司还是通知新加坡当局说，他们将会做出“特别努力”，以尽快将装甲车运回新加坡。

另外，APL也通知说会从香港直接将装甲车运回新加坡。

由于香港到新加坡的航行时间大约为一周，黄永宏表示，希望装甲车能尽快离开香港，并来得及在正月15日（2月11日）之前返回新加坡团圆。

新加坡外交部昨日的公告中也只是指出，香港海关已完成遭扣押新加坡装甲车等战略物品怀疑违法个案的调查，该批军车及有关装备将经由船公司归还新加坡。文中也未提及详细时间。

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