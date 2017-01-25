装甲车还给新加坡 专家：可能是因为特朗普
香港海关24日公布，将把扣留的新加坡装甲车归还新加坡，但仍可能作出刑事检控。
新加坡9辆装甲车是在台湾完成军事训练，经香港运回新加坡。香港海关于去年11月23日以缺乏申报相关文件，将这批装甲车扣留。
虽然北京自始至终表示，该事件是由香港海关——而不是大陆当局——负责。但是，负责运输新加坡装甲车的运输船只在到达香港之前，曾在厦门港口停靠过。再加之倾向于“台独”的蔡英文上台之后，两岸关系便已恶化。
各种原因引起猜测，是否装甲车被扣事件与台湾、南海等问题有关。
有记者于去年11月25日向中国外交发言人发问道：“香港海关昨天查扣了1艘从台湾开往新加坡的货船，船上载有装甲车。新加坡和台湾长期保持军事关系。香港海关此举是否根据内地授意？中方是否以此表达对新加坡同台湾保持军事关系的不满？”
对此，发言人耿爽表示：“外国人员与货物进出香港特区，应该遵循香港特区相关法律。与此同时，我要重申的是，中国政府一贯坚决反对我建交国与台湾地区开展任何形式的官方往来，包括军事交流与合作。”
但是，随着特朗普不稳定的亚洲政策为地缘政治带来不确定性，也有外交专家认为，装甲车事件的友好解决方案显示出新加坡和北京都有意要在这样的政治局势下改善关系。
新加坡国立大学的中国外交政策专家庄嘉颖告诉《南华早报》说：“我认为其中的信号是，双方都认识到更需要保持稳定的关系，而不是让单一问题扰乱他们的合作。”
“鉴于特朗普政府对亚太地区的态度仍然存在不确定性，这种考虑可能尤其重要。”
中国社会科学院研究员许利平则认为，这是“北京从中新关系的整体角度出发，在双边战略对话事前所体现的善意姿态。”
原本定在去年12月举行的中新双边合作联合委员会（JCBC）十三次会议并没有如期召开，改由下月举行。此会议为新加坡和中国的最高级别年度性双边会议，自2003年成立以来，每年都会轮流在中新两地举行。
新加坡外交部文告指出，这是积极的结果。而国防部长黄永宏也在其Facebook上写道：“新加坡武装部队泰瑞克斯装甲车将回到新加坡。期待它在鸡年与所有新加坡人愉快地团聚。”
但实际上，香港海关和新加坡外交部都没有提及装甲车将被归还的具体日期。
另外，香港海关也表示可能作出刑事检控。
对此，负责运输装甲车的美国总统轮船（APL）与公司在接受《联合早报》询问时，并没有正面回答关于刑事检控的问题，只是表示正与当局合作，以便把装甲车运回新加坡。
此前，新加坡国防部长黄永宏在回答国会询问时便表示，是否有遵守香港海关规则是运输商APL与香港相关当局之间的事，而他们的争议并不影响新加坡对这批装甲车所具有的法律地位和权利。
新加坡管理大学法律系副教授陈庆文也告诉《联合早报》说：“但香港海关大可向APL追究责任，装甲车及装备是我们政府的，香港理应先归还这批军备。……现在事情即将过去，新港关系预计会继续加强。”
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