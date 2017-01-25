新加坡连日大雨原来是喜雨！
好几天的连绵大雨使新加坡部分地区出现积水现象，也为许多人带来了不便。但是，这次大雨却缓解了新马两国的水资源问题。
据《海峡时报》报道，新加坡公共事业局（PUB）表示，新加坡用水来源之一的林桂水库如今水位为30.8%。
本月初，新加坡外交部长维文在回答国会询问时表示，截至今年1月1日，林桂水库的水位是27%。
而去年10月份，水库水位曾将至20%的历史新低。
实际上，新加坡总理李显龙于去年8月底，从柔佛搭乘飞机前往中国，途中拍摄到的林桂蓄水池，便已表示对干旱情况感到担忧。
新加坡从林桂水库抽取的水量，占新加坡每日淡水用量的约60%。因此，林桂水库的情况备受关注。
新加坡气象服务局表示，这几天的大雨是由于季风的激增，是每年同一时段的典型气象。
而据气象专家指出，干旱时段最早可能于2月开始。
报道指出，2014年的干旱时段从1月中旬一直持续到3月，使新加坡遭遇了最持久的干旱。就此，林桂水库的水位便开始下降。
气象专家指出，气候变化可能会导致干旱季节更加频繁。
新加坡公共事业局也指出，虽然过去几天的降雨已让林桂水库的水位所有提升，但是气候还存在不确定性。
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