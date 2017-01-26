特朗普没领悟TPP遏制中国之意：美媒
特朗普完成了美国退出跨太平洋关系协定（TPP）行政命令的签署。《华盛顿邮报》撰文分析，特朗普在与中国的首次交锋中失利。
文章指出，TPP对美国方面的影响并没有那么大。但支持TPP的真实原因并不是经济，而是政治。
据美国国际贸易委员会估计，TPP原本也只会使美国从现代到2032年间通货膨胀的收入水平总体提高0.23%。
文章指出，TPP的实质并不是降低关税，而是让其它国家遵守美国的专利和知识产权规则。而其实质是在中国的后院坚定地安插上经济之足，并制定贸易规则。
就如过去70年中的所有贸易协定所遵循的。起初，这些协定是为了建立一个在海外促进繁荣的体系。它作为一种奖励手段，奖励那些不仅开放市场，而且进行了美国所希望的经济改革的国家。
文章认为，特朗普并不把这些协定看成一种赢得朋友和影响人民的手段，而是把它们看成最终赢得制造业就业机会和影响自己支持率的手段。
虽然有些人或许会认为这是天经地义的，但是这却留给中国等其它国家可以在美国缺席的地方展开磋商的空子。
文章指出，问题并不在于特朗普不愿意在贸易商取得进一步的进展，而是他要美国走回头路。这是因为，虽然新的贸易协定或许带来不了很大的好处，但推翻旧的贸易协定却会带来伤害。
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