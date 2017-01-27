马来西亚向新加坡保证：林桂水库有足够的水
马来西亚《星报》报道，柔佛州向新加坡保证，林桂水库具有足够的水，能每天为新加坡提供2.5亿加仑的水。
柔佛州公共工程、农村和地区发展委员会主席哈斯尼·穆罕默德（Datuk Hasni Mohamad）表示，目前正在采取措施，增加附近河流或集水区的容量，以确保林桂水坝中有足够的水。
他说，其中包括引入河坝、或河水存储（off-river storage），从而将河水道扩大，以存储更多的水。
他指出，这些措施的目的不仅是增加河中的蓄水量，也包括在河流中建造一个集水区。
据报道引述，他说：“在林桂的案例中，我们将重点放在了周围的河流，例如柔佛河和林桂河，以便能够将水泵入大坝。”
此前，新加坡外交部长维文在回答国会议员询问时表示，如果今年是干旱年，柔佛州的林桂水库可能会面临供水耗尽的“重大风险”。
由于近年的干旱季节，林桂水库的水位从2015年的84%，下降到今年1月1日的27%。
维文表示，如果林桂水库完全枯竭，新加坡水务局将会更常无法每天抽取2.5亿加仑的应得水量。
根据两国的1962年水供协议，新加坡水务局每天可以从柔佛河抽取2.5亿加仑的水。作为回报，柔佛可以向新加坡购买处理过的水，购买水量等于新加坡所提取的2%。
据报道称，哈斯尼承认当前水库水位的降低令人担心，但也保证，情况仍在控制范围中。
他也补充道，去过几天的降雨已经将柔佛河的水位提升至5.9米。
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