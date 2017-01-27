被特朗普猛批之后，CNN为中国献上4计策
特朗普在当选之后的第一场记者会上，便直指CNN（美国有线电视新闻网）是“假新闻”。本周又在推特平台上指名挖苦CNN。
与此同时，CNN在官网上发布一篇文章，题为“中国可以对付特朗普的4种方法（4 ways China could deal with Donald Trump）”
1月11日，特朗普举行了当选以来的第一场记者会。会上，特朗普拒绝让CNN记者吉姆·阿科斯（Jim Acosta）提问，并向他骂到；“你是假新闻！”
实际上，记者会一开场，主持人便指名批评CNN和BuzzFeed在前一天刊登了一则内容“未经证实”的报道。
美国新闻网站BuzzFeed于10日公布一份35页的备忘录，该记录指称俄罗斯搜集到特朗普“黑材料”。CNN同日有相关报道，但没有发布整份备忘录。
随后，CNN由主持人杰克·塔普尔（Jake Tapper）在直播节目中进行说明，指出他们只是报导了美国情报首长在前一周向奥巴马和特朗普提供的2页情报摘要，并强调CNN没有报导假新闻。
但是，此解释似乎没有被特朗普所接受。
本周，特朗普20日就职典礼的收视率出炉。特朗普特地在推特上发文恭贺福克斯新闻（Fox News）台获得最高的收视率，并指出其收视率比“假新闻”CNN高出很多倍。他写道：“公众是明智的！”
巧合的是，CNN也于同日发布了一篇文章，为中国应对特朗普献出4条计策。
首先，文章指出，中国可以采取长期战略。美国总统竞选者通常在竞选时，总会将中国塑造成对手，摆出对中国强硬的态度，但也通常会在就任之后采取更为温和的态度。
例如，特朗普并没有如此前所说，在上任第一天就将中国宣布为“汇率操纵国”。
但是，分析员认为，此策略对中国会有一点风险。文章指出，如果习近平在面对特朗普的挑衅时太过安静，他可能会看起来不够强硬。
其次，文章建议中国可以与美国进行洽谈。
许多中国观察家强调了特朗普作为生意人的身份，并相信他对台湾和南海的言论仅是为接下来的商业谈判所准备的筹码。例如，香港岭南大学政治学教授张泊汇便指出，中国正通过马云等与特朗普有接触的人，边与特朗普合作、边试图塑造他的中国政策。
文章指出，中国已通过该方法，成功在非洲、东欧和东南亚各地获得基础建设的交易。
再者，文章建议中国可以与特朗普建立个人交情。
接下来，特朗普与习近平将会在G20、APEC等会议上见面。而这是两国领导人交谈和建立关系的机会。另外，文章认为中国也可以通过美国驻华大使特里（Terry Branstad）来与特朗普建立关系。
最后，文章提出中国也可以为特朗普制造难题。
香港中文大学客座教授林和立指出，中国商务部实际上已经在为贸易战做准备。他说，中国商务部已经制定了一份详细的清单，列出了可能的报复措施，以应对美国可能开启的贸易战。
当然，中国也有其它应对的方法。对于读者来说，这4条“计策”仅是点出了充满不确定性的中美关系中的几种可能发展。
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