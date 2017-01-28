巴菲特、扎克伯格呛特朗普：没有移民，就没有美国
美国总统特朗普一道“造墙令”，引发美国富豪巴菲特、科技巨头扎克伯格公开表态反对特朗普的移民新政。
扎克伯格昨天在他的Facebook页面发文，称美国“应该接纳难民和那些需要帮助的人”。
扎克伯格说，自己的曾祖父母来自德国、奥地利和波兰，太太（Priscilla）的父母是来自中国和越南的难民。
“美国是一个移民国家，而我们应该为此感到骄傲。”
他写道，“如果几十年前我们采取这样的政策，那么我太太的家庭今天就不会在这里。”
扎克伯格在文章中写道，
我们需要确保这个国家的安全，但我们应当只针对那些真正带来威胁的人。过于扩大司法机构的关注范围将分散资源，导致所有美国人的安全系数下降，而数百万并无威胁的非法移民将生活在被驱逐的恐惧中。
扎克伯格在文章中还称，很高兴听到特朗普总统表态，他将为儿童移民做些事情。目前，75万儿童移民受益于“青少年暂缓遣返”（DACA）项目，被允许在美国合法地生活和工作。
巴菲特则在周五哥伦比亚大学的一场活动中则以物理学家爱因斯坦和核物理学家西拉德为例反对严苛的移民政策。他说，“如果没有这两位移民，我们今天或许都无法坐在这间屋子里。”
1939年这两位欧洲裔物理学家写信给罗斯福，警告罗斯福政府务必抢先于德国研制出原子弹。
“这个国家受到移民的庇佑。”巴菲特称，“移民们来到美国，发现在这里可以充分发挥潜质，这在他们原来的国家做不到，而我们也正受益于此。”
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