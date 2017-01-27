每周骑半小时自行车，少得很多病
近日，刊登在《循环》和《美国心脏协会周刊》上的两项研究指出，经常骑自行车的人，患心血管疾病风险较低。
《循环》的文章说，研究人员调查了4.5万名丹麦成年人，结果发现：在20年的追踪调查中，经常骑自行车的人，心脏病发作风险降低了11%~18%；每周只需要骑半小时自行车就能够帮助机体抵御冠状动脉疾病；在头5年跟踪期间经常骑自行车的人，相比随后15年不骑自行车的人，患心脏病风险降低25%。
发表在《美国心脏协会周刊》上的研究报告说，研究人员对2万名瑞典40岁、50岁及60岁的人，进行长达10年的追踪调查，对这些人的上下班习惯、体重、胆固醇水平、血压及血糖进行了监测，与使用公共交通工具或开车上班的人比，骑自行车上班的人中：15%的人不易肥胖，13%的人不易患高血压，15%的人不易患高胆固醇症，12%的人不易患糖尿病。
在接下来10年的调查研究中，研究人员发现，保持骑自行车习惯的人，肥胖风险降低39%，高血压风险降低11%，高胆固醇风险降低20%，糖尿病风险降低18%。
研究人员认为，锻炼对每个人来说都不晚，那些从开车或坐公交上下班转到骑自行车上下班的人，可以显著感受到他们心血管健康的改善。
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