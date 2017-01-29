一名船长目击28名中国游客船只失踪
马来西亚沙巴亚庇讯，一名运送游客的快船船长告诉当地媒体，他目击那艘载有28名中国游客的双体快船失踪，当时位于Sapi岛。
24岁的船长阿云说，事发昨天，他当时也在运送32名中国游客前往环滩岛（Pulau Mengalum）。他的船和失踪的船只一起航行，与早上9点离开丹戎阿鲁码头（题图）。
“我们正在驶往环滩岛，我的船在他们前面。我们经过Sapi岛时，我发现那艘船不见了。”
他说，结果那艘失踪的船只没有抵达环滩岛，他觉得不对劲，就问其他船长那艘船是不是回到了出发地丹戎阿鲁码头？
阿云担心之中，向自己的老板报告。
他说，失踪的船上有一些孩童，但不知道有多少。
目前了解的情况是，失踪船只上没有雷达和通讯系统。
中国驻马来西亚亚庇总领事馆29日证实，一艘载有约20名中国游客的船只28日在从亚庇前往沙巴著名旅游景点环滩岛途中失去联系。
马来西亚海事执法局说，船上共载有31人，其中28人来自中国。但中国驻马来西亚亚庇总领事馆目前只确认了18名中国公民的护照信息。
目前，马来西亚已经出动海军、海警和空军，在相关海域展开搜寻。
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