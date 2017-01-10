十四年抗战！中国中小学教材全面废除八年抗战提法
据新京报报道称，近日网络上流出一张教育部基础教育二司的2017年1号函件称要在中小学地方课程教材中全面落实“十四年抗战”概念，称根据在教材中要落实“十四年抗战概念”的精神，教育部要求对各级各类教材进行修改，在2017年春季教材中要求全面落实。把中小学地方课程教材中的“八年抗战”字样改为“十四年抗战”，并根据情况修改相关内容，确保树立并突出十四年抗战概念。
新京报称，在1月10日已通过记者向教育部基础教育二司确认此事，称落实“十四年抗战”这一概念是贯彻中央相关精神。
1931年9月18日，日本关东军发动九一八事变，9月20日 长春陷落。1932年1月3日，日军占领锦州。1932年2月5日，日军攻陷哈尔滨。至此，东北全境沦陷。1933年中国共产党组建东北抗日联军。1935年初 《义勇军进行曲》诞生。1937年7月7日，日军发动卢沟桥事变。1945年9月2日 日本宣布无条件投降。
汤重南，中国日本史学会会长，二战史研究权威。他早就认为，九一八开始了中国人民的抗日战争，七七事变则是中国全民族抗战的开端。“八年抗战”说法不对，应该是 “十四年抗战”。至于二战，它与一战最大的区别就是战争性质。二战是进步势力与退步势力的斗争，是从局部战争发展到全面战争。比起意大利入侵埃塞俄比亚、德意介入西班牙内战、希特勒入侵东欧，九一八事变的性质是一样的，但时间更早。
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