中国对美投资翻3倍、创456亿新高 但特朗普要上台了…
《金融时报》报道，中国企业于2016年在美投资创下了456亿美元的新高。但是，一份最新报告也指出，随着特朗普即将就任总统，中国企业今年的对美投资不太可能延续去年的趋势。
研究公司荣鼎咨询（Rhodium Group）的报告显示，2016年，中国对美的外国直接投资促使年度并购交易达到2015年的三倍。同时，这也是中国对美国有形资产的长期投资首次超过1000亿美元。目前，中国企业在美国雇用超过10万人。
报道指出，中国对美投资增加凸显了中美经济关系的变化。
在过去几十年，中美之间的经济关系一直处于不平衡的状态。一方面，美国跨国公司在中国建立工厂、进行大型投资。但在另一方面，中国虽然将数万亿美元外汇储备投资于美国国债，但对美的直接投资却很少。
去年11月份，在一份获得中美关系全国委员会和中国商业联合会支持的报告中，荣鼎咨询指出，美国企业自2000年以来的在华投资达到了2280亿美元。
但在荣鼎咨询的最新报告中，中国企业于同期中的在美投资也累计达1090亿美元。其中有将近一半是在去年1年中达成的。
在正常情况下，中国经济增长的放缓和美国经济的改善通常会使中国对美投资增加。但是，随着特朗普政府带来的不确定性、及其委任对华鹰派人士担任贸易主任，分析师认为中国企业在2017年的对美投资不太可能重现去年的水平。
荣鼎咨询的分析师们写道：“虽然经济基本面和交易管道都似乎表明，2017年将是中国对美投资的另一个繁荣年，但双方的政治现实为待定交易和未来几个月的新交易都构成了重大的下行风险”。
荣鼎咨询的数据显示，中国企业目前有价值210亿美元的收购项目等待监管部门批准。另外，对外宣布但未开始施工的绿地项目的投资则超过了70亿美元。
另外，对资本外流的担忧也促使北京当局在最近几个月着手打击中国企业的海外投资。
但相较之下，荣鼎咨询指出：“在总统选举之后，中国投资者在美国面临更大的不确定性和政治交易风险。”其中，除了特朗普通过职务任命所示意的“对中国更具对抗性的贸易和投资政策”，新政府下外国投资的行政审批程序也存有疑问。
《金融时报》指出，一些美国国会议员一直呼吁改变外国投资委员会审查交易的方式，并要求扩大它为国家安全服务的狭隘任务。中国长期以来一直抱怨其投资受到该委员会的不公正审查。
奥巴马执政期间的一个重点是一项双边投资条约的讨论，其中便包括如何处理上述问题。但在上个月，奥巴马罕见地阻止了中国投资者对德国技术集团团爱思强（Aixtron）的收购。
此外，荷兰技术集团飞利浦于去年也在美国外国投资委员会的反对下，放弃以33亿美元将其照明业务部门Lumileds售卖给一家中国私募股权基金。
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