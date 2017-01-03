香港海关：新加坡装甲车移至室内继续查扣
港媒报道，9辆被香港当局扣留的新加坡军用装甲车，已从原来的地点迁往屯门码头的室内地点。
香港海关今日告诉香港自由媒体说，该事件仍在调查中，而“涉嫌受管制的物品仍存放在屯门海关的贮存地点。它们自12月6日起就已储存在室内。”
早前遭香港海关扣查的9架新加坡装甲车，昨日被传媒发现突然消失，海关回应指，这批受管制的装甲车，目前仍存放在海关屯门的仓库内，不过在上月6日起，由露天地方移放至室内存放。由于案件仍在调查中，暂时无进一步资料可提供。
该批装甲车隶属于新加坡武装，去年11月底，在台湾完成演练运返新加坡途中，在香港葵涌货柜码头被扣查，其后运往屯门海关基地。
海关扣押新加坡的9辆装甲车，昨被传媒发现突然在海关屯门内河码头的空地消失。海关昨日接受传媒查询时，发言人回复，“由于案件仍在调查，没有进一步资料可提供。”及至早日才补充，将装甲车已于去年12月6日搬到室内存放。
港媒说，被扣查的9辆装甲车(Terrex AV-81装甲车)，之前是被派到台湾参与演练后送回新加坡。但运载货船在去年11月23日驶经本港时被香港海关人员调查，搜获9辆未有申请许可证的装甲车，及一批受管制军用品，因而货物扣查，但一直被放在露天地方以帆布盖住。
然而，新加坡方面与香港海关商谈交还事宜未能达成共识，未知仍要胶着多久时间。
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