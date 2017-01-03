中国海军证实“辽宁号”在南海演习
路透社今日报道，两岸关系紧张之际，中国航母辽宁舰在南海进行演习。
之前，辽宁号及其护卫战舰在台湾东部海岸航行。中国方面表示，这是符合国际法的常规演习。
昨日，中国海军在官方微博上公布，其歼-15战斗机在南海举行飞行演习。而今日，该微博帐户发文引述辽宁舰编队指挥员陈岳琪说：“航母编队出第一岛链，挺进大洋，是全面提升编队综合能力的重要一步！”
另外，该演习中也包括直升机的演习，但是没有透露具体位置。
中国对资源丰富的南海大部分海域宣称主权。该海域每年约有5万亿美元的船载贸易。除了中国之外，文莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南都有主权声索。
中国此次演习正值两岸关系处于紧张状态中。此前，美国总统当选人特朗普与台湾总统蔡英文通电话一事惹怒了北京。
上个月，中国在韩国附近举行了有史以来的首次实弹航母演习，并于上月25日宣布，辽宁号编队会在西太平洋举行常规演习。
台湾国防部于12月26日表示，辽宁号和5艘护卫战舰经过台湾最南端的屏东鹅銮鼻，驶入入南海，随后停靠在中国海南岛基地。
同时，该舰队在经过日本的宫古岛和冲绳岛之间时，也引起了日本的警惕。
路透社指出，美国近期在中国宣称了主权的南海岛屿附近巡逻而惹怒了中国。上月，中国海军在南海掳走了美国的无人潜航器。中国随后归还潜航器。
中国空军也于上月在东海和南海上空举行远距离“常规”演习，使日本和台湾提高警惕。
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