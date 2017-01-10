这张照片牵出10亿洗钱大案
22岁俄美女大学生表面上看和一般大学生没太大区别，颜值高，多金，喜欢发自拍放到ins上，这样的妹纸在俄罗斯一抓一大把。但问题是她炫富极致奢华，警察蜀黍觉得，有必要查一查，结果发现她是大型洗钱集团的成员，还有一个响亮的别名：华尔街女狼！
据英国《每日邮报》报道，22岁俄罗斯美女大学生在网上炫富，因为一张照片牵出10亿洗钱大案。目前，这位妹子可以说是红遍了西方世界。
这位叫Anastasia Tsirenschikova的妹子，来自莫斯科普列汉诺夫经济大学，今年22岁。从表面上看，她和一般的大学生没啥大的区别，无非颜值高，多金，喜欢发自拍放到ins上，这样的妹纸在俄罗斯估计一抓一大把。
但是，这妹子的蹿红，并不是因为拍摄的性感诱惑照，而是另有原因。警方在看到这位美女po在网上的炫富照后，竟顺藤摸瓜，发现她居然是涉及一起1.16亿英镑（折人民币10亿元）巨额洗钱案的要犯！
其实如果只是普通炫富，可能还不一定引发警方注意，问题就在于这位美女偏偏炫富炫的极致奢华。脚蹬恨天高，高跷大长腿，性感秀宾士。
每天的生活都是高端娱乐，不是香槟鱼子酱，就是充满异域风情的高级度假村。
一般人看来，养只狮子也挺正常，毕竟有钱人养宠物跟普通人不一样，中东土豪养狮子老虎的多了去了。但是在俄罗斯，养幼狮这类的宠物，那都是身家数一数二的大亨，都叫得出来名字的。
而跟这些大亨有点关系的人，也都有料可查。而这个叫Anastasia的妹纸，来历不明，警察蜀黍觉得，有必要查一查。谁知道，一查居然查出一起特大经济案件！在警方对Anastasia的个人背景进行调查时，意外发现她竟是一个大型洗钱集团的骨干成员。
这个洗钱团伙总共有五名成员，他们涉及的洗钱金额高达1.16亿英镑，相当于十亿人民币左右！而这个高调炫富的Anastasia，还有一个响亮的别名：华尔街女狼！
然而，你犯下如此大案，就休怪警察蜀黍办你了。很快，还在网上愉快炫富的Anastasia就被警方给抓住了，整个犯罪团伙中的其他几名成员悉数落网。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost