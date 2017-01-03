Twitter大中华区负责人陈葵 年底突然辞职
综合外电报导，法国国际广播电台网站报导，社群网站推特（Twitter）大中华地区负责人陈葵在年底宣布辞职，任职仅八个月，像她被任命这个职务引发惊讶与争议一样，她突然辞职也令人意外。
据陈葵本人解释，辞职原因是推特对外发展重组，她将可能进入亚太地区发展部门。推特目前也传出裁员消息。推特大中华地区业务涵盖大陆、港澳和台湾。
据法新社发自北京消息，陈葵在推特网站上发表长长的辞职消息报告，指出她将离开大中华区部门，而前往亚太地区部门。前者办公室设在香港，而亚太地区的总部设在新加坡。
陈葵在推文里说，在亚太地区部门，她将直接与中国客户合作打交道。
法新社引述陈葵在推特上发表的推文，陈葵出任大中华地区部门负责人后，推特在该地区的业务有长足发展，客户量有很大增长。
尽管中国官方禁止推特，但中国官方媒体包括新华社，中央电视台都在推特登录开号建有账户，陈葵宣称，中国区的广告等客户数目增长率达400%。
陈葵辞职没有提及是否因为推特内部重整。也没有消息提及她的辞职与任命她引起争议有关。
陈葵被任命为推特大中华地区负责人时，因她的中国经历与背景遭到批评与质疑。人权捍卫者与非政府组织批评推特这一任命，并对陈葵的经历表示不信任。
法新社说，陈葵在进入美国多家计算机公司之前，曾于1980年代和1990年代在中国计算机部门以及军方工作。1999年，陈葵在中国安全部门负责网络检查，陈葵在自己的简历里也指出，她的工作内容是建立机制，检查阻挡敏感和可能有害内容。
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