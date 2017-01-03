俄罗斯与菲律宾海军第一次正式接触 南海又多一个大国？
路透社报道，俄罗斯派遣两艘军舰与菲律宾海军进行第一次正式接触。
此外，俄罗斯也表示希望跟菲律宾展开反恐和防海盗的海上演习。
路透社指出，俄罗斯的反潜驱逐舰“特里布茲海軍上将”号和补给舰“鲍里斯·布托马”号今日抵达菲律宾，并将展开为期4天的友好访问。
俄罗斯太平洋舰队负责人米哈伊洛夫（Eduard Mikhailov）少将表示，该舰队预计将展示反恐能力和举行会谈。
他说：“我们的政府可能会在一段时间内探讨进行海上演习的可能性。”
路透社指出，俄罗斯此前刚与印度尼西亚海军举行演习。
米哈伊洛夫也表示愿意帮助菲律宾进行打击海盗和恐怖主义方面的训练，并希望巩固该地区的安全。
菲律宾海军的发言人告诉路透社，这是与俄罗斯海军的第一次官方互动，而俄罗斯是其盟友美国的竞争对手。
此前，美国与菲律宾每年都会举行海军演习。但自杜特尔特上台以来，他便要求菲律宾国防部“重新设计”与美国的演习。
美国对杜特尔特的缉毒运动所造成的死亡提出批评，并暂停对菲销售26000只突击步枪。对此，杜特尔特于上月派遣外交部长和国防部长到莫斯科探讨武器交易的可能性。
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