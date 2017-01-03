新加坡急缺儿童中文等母语故事书 向全社会招标方案
新加坡讯，新加坡的学龄儿童急缺儿童的具有本地特色的华语、马来语和淡米尔语等母语故事书，“李光耀双语基金”向社会招标方案，以开发系列母语图书，为幼儿园到小学四年级的孩童提供读物。
李光耀双语基金宣布这项消息时说，故事书的内容，必须是在新加坡的语境下进行，突出的是新加坡的元素，这样才能让孩子们更好地和读物内容相关联。
该基金说，这样的读物在新加坡非常缺乏，基金希望在这个领域加以资助。
基金指出，过去的图书方案通常是翻译过来的。
教育部长黄志明说，他希望新的图书能够切合新加坡生活、文化等，如新加坡的食物，这样的元素和学生密切相关，因而他们会感兴趣，让母语学习更加快乐。
伊丽莎白公主小学华文教师姜嫣嫣认为，分级图书内容贴近生活和具本地特色，是非常重要的。
新传媒新闻引述姜嫣嫣说："现在好像我们会推荐学生去读故事书，但究竟要读什么故事书呢？市面上比较多的故事书，其实比较没有新加坡的元素在里面，所以说如果能够更贴近学生的生活，比如说巴刹，我相信他们阅读的时候会更有兴趣。”
有愿意应标提供方案的，可进入网址： http://www.bilingualism.sg/call-for-proposals/call-for-proposals
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