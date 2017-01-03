父亲肥胖可能影响孩子的交友能力
一项新研究显示，父亲肥胖可能影响孩子在幼儿园和学校交友的能力。
美国科学家发现，父母如果肥胖，孩子到三岁时发育迟缓的风险会大幅增加。
母亲肥胖时，孩子通不过精细运动技能测试的可能性将大大提高。这种测试考查儿童用双手和手指操作物体的能力。
同样，父亲肥胖（但母亲不肥胖）的儿童不容易通过社交技能测试，也就是说，他们会在社交场合感到局促，会觉得很难交到朋友。
这是分析妊娠期父亲体重如何影响儿童发育的首项研究。
研究的第一作者、美国国家卫生研究院人口健康研究部的艾德温娜·杨（音）博士说：“以往，这个领域的研究都聚焦母亲怀孕前和怀孕后的体重。”
她说：“我们的研究是极少数还将父亲的信息考虑在内的研究之一，结果显示，父亲的体重对儿童发育也有显著影响。”
英国约有15%至20%的女性在怀孕期间体重超标或者身体肥胖，英国国民保健制度（NHS）警告说，这可能引发分娩并发症：比如，流产的风险从1/5提升至1/4，需要剖腹或提前助产的可能性也更高。
很多研究发现，父母肥胖与孩子健康欠佳存在关联，但分析父母肥胖如何影响孩子发育的研究少之又少。
为弄清二者之间是否存在关联，研究人员联络了5000名女性。这些女性曾参与某项研究，该研究最初为了搞清不孕治疗是否会影响零至三岁儿童的发育。
参与该研究的儿童在四个月大时接受一次测试，然后再接受六次测试，直到他们三岁。父母双方也要提供怀孕前后自己健康和体重的详细数据。
与体重正常的母亲生下的孩子相比，肥胖母亲生下的孩子到三岁时通不过精细运动技能测试的可能性要高出近70%，父亲肥胖的孩子通不过个人社交能力测试的可能性要高出75%。
如果父母双方都肥胖，孩子通不过问题解决能力测试的可能性则要高出两倍。（【英国《每日电讯》网站）
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