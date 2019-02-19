法国曝光2款“问题”减肥药:或危害健康

当地时间 2 月 18 日，法国国家医药和保健品安全局（ ANSM ）对 “ 马来虎 ” （ Malay Tiger ）品牌的两款减肥药发出安全警告。





据《巴黎人报》报道，在互联网上销售的该品牌 Clenox 和 Stanox-10 减肥药声称能够促进 “ 合成代谢 ” 或 “ 燃烧脂肪 ” ，既适合运动员，也可用来减重，但这两种药品可能危害人体健康，不该被消费。法国国家医药和保健品安全局警告消费者，注意这些药品存在的风险隐患，强烈建议不要使用，同时建议已服用相关药品者去看医生进行检查。

分析显示， Clenox 药片的合成代谢剂含量为 0.22 毫克，但外盒上的标准含量为 0.04 毫克。据法国国家医药和保健品安全局的报告，合成代谢剂是一种 “ 危险物质 ” ，有严重的 “ 心脏致病风险 ” ，自 2012 年以来在法国一直被禁用。 Stanox-10 药片则含有司坦唑醇，这是一种 “ 不允许在人类用药中使用的物质 ” 。此外，合成代谢剂和司坦唑醇都已被世界反兴奋剂机构（ AMA ）禁止。

法国国家医药和保健品安全局强调，只有通过药店和官方渠道才能保证所购药品的质量、有效性和安全性，

“

强烈反对

”

通过其他方式购药。

Twitter

sgnypost





