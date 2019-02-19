法国曝光2款“问题”减肥药:或危害健康

当地时间2月18日，法国国家医药和保健品安全局（ANSM）对“马来虎”（Malay Tiger）品牌的两款减肥药发出安全警告。
据《巴黎人报》报道，在互联网上销售的该品牌Clenox和Stanox-10减肥药声称能够促进“合成代谢”或“燃烧脂肪”，既适合运动员，也可用来减重，但这两种药品可能危害人体健康，不该被消费。法国国家医药和保健品安全局警告消费者，注意这些药品存在的风险隐患，强烈建议不要使用，同时建议已服用相关药品者去看医生进行检查。
分析显示，Clenox药片的合成代谢剂含量为0.22毫克，但外盒上的标准含量为0.04毫克。据法国国家医药和保健品安全局的报告，合成代谢剂是一种“危险物质”，有严重的“心脏致病风险”，自2012年以来在法国一直被禁用。Stanox-10药片则含有司坦唑醇，这是一种“不允许在人类用药中使用的物质”。此外，合成代谢剂和司坦唑醇都已被世界反兴奋剂机构（AMA）禁止。
法国国家医药和保健品安全局强调，只有通过药店和官方渠道才能保证所购药品的质量、有效性和安全性，“强烈反对”通过其他方式购药。
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