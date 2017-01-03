特朗普指责中国只赚钱 却不在朝鲜问题上提供帮助
特朗普今日在推特两次发文分别批评朝鲜和中国。
《华尔街日报》报道，在刚过去的周末中，朝鲜领导人金正恩宣布朝鲜的洲际弹道导弹试射已进入收尾阶段，并可能准备下一阶段发开能够打击到美国领土的核武器。
对此，特朗普在第一个推文中写道：“朝鲜只是说，它开发能够打击到美国部分地区的核武器已进入最后阶段。这不会发生！”
不到一个小时后，特朗普又发文指责北京不对朝鲜的武器开发进行打击。
他写道：“在与美国完全一边倒的贸易中，中国拿走了巨额的金钱和财富，却不会在朝鲜问题上提供帮助。好样的！”
报道指出，特朗普经常通过他的推特帐户批评中国，这完全与俄罗斯——特朗普常常称赞和维护——形成对此。
此前，奥巴马政府已发出声明谴责朝鲜的武器发展。美国国务院发言人约翰·柯比（John Kirby）指出，多项联合国安全理事会决议已禁止朝鲜使用弹道导弹技术进行发射。
据《华尔街日报》引述，柯比说：“我们呼吁所有国家利用一切可用的渠道和影响手段向（朝鲜）及其协助者说明‘使用弹道导弹技术进行发射是不能接受的’，并采取措施表明，朝鲜的非法行为将会带来后果。”
他也呼吁朝鲜“不要挑起危害国际和平与稳定的挑衅性行为和煽动性言论”。
报道指出，朝鲜军方经常展示一类被称为KN-08的远程导弹。该武器还没有进行发射试验，但专家估计这种武器的射程可能可以到达美国大陆。
2016年，朝鲜进行了两次核试验并试射了数十枚火箭。已有几位美国总统试图阻止朝鲜开发和测试核武器，但他们都没有成功。然而，朝鲜的对抗性姿态却也使它在经济和外交上处于被他国孤立的状态，除了中国。
报道指出，特朗普曾于去年5月表示会与金正恩进行直接谈判，以作为阻止朝鲜核武器发展的一种方式。他还表示，如果必要，他将对中国施加压力，以便进一步孤立朝鲜。
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