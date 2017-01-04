辽宁舰将经台海北返 台湾军方：台方战机、军舰和导弹都准备好了！
中国大陆航舰辽宁舰及五艘护卫舰日前航绕台湾东部海域后，目前正在南海演训，在结束南海演训后，极可能经台湾海峡沿着海峡中线北返，由于蔡英文将在1月7日起出访，台湾军方官员今天说，正在密切观察中国大陆航舰是否就会选在这个时间点北返，借机威吓台湾。
军方官员指出，辽宁舰航经台湾峡并非首次，但过去仅是单纯的海上航行测试，舰上还没有配备舰载式战机，但是这次已经大不相同，目前辽宁舰上至少配有10余架歼15舰载式战机，以及为数不详的直10型直升机，如果中国大陆航舰在航经台湾海峡沿着海峡中线北返时，进行歼15战机的起降演练，只要一起飞，就离我方的空中拦截区很近，对台空防安全将造成很大的威胁。
官员也说，此次随同中国大陆航舰到南海演训的5艘军舰中，有3艘是配有俗称“中华神盾”的新式作战系统，战力跟中国其他军舰不同，如果届时是编队航经台湾海峡，颇有耀武扬威的意味。
官员分析指出，目前中国大陆航舰虽然具有美军航舰打击群的态势，但实质上还没有具备美军航舰打击群等级的战力，因为中国大陆航舰及舰载机还没有办法进行夜间起降及夜航巡弋任务，这对航舰打击群的整体战力而言，是被打了相当大的折扣。
对于中国大陆航舰编队可能在近期就会航经台湾海峡北返，军方官员指出，军方各单位都在严密观察中国大陆航舰的动向，若届时一旦航近台湾附近海域时，我P3C反潜机及IDF、F16与幻象战机都会分批升空警戒，海面上则会有拉法叶及成功级、纪德级军舰在适当海域警戒，各地导弹阵地也会做好应做的准备。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost