小儿发烧为何手脚冰凉
孩子发烧，一般全身滚烫，额头、手心、脚心都是热的。可有时，明明身上摸着很烫，腋下量体温确定发烧，可手脚冰凉，有些孩子甚至出现寒战。这是怎么回事？
我们先来了解一下发热的原理。炎症反应可导致下丘脑调节体温升高，目的是抑制病原。发热刚开始时是中心体温开始升高,大多在几小时达高峰，这一时期被称为体温上升期。婴幼儿神经系统发育不完善，在体温上升期负责血管收缩舒张的神经容易发生功能紊乱，导致婴幼儿四肢末端的小血管处于痉挛收缩状态，所以手脚冰凉。不少家长第一反应是“捂”，以为捂一身汗就能退烧。殊不知，宝宝汗腺不发达，散热困难，捂过了还容易造成“捂热综合征”，严重的可造成全身多器官损伤。
应对小儿发热，要按不同阶段进行相应处理：
1.体温上升期。当宝宝手脚冰冷，而腋下、额部、口腔等部位灼热时，应怀疑是发热。建议“末梢保暖”，可以喂温水，给宝宝穿上袜子，或者热水泡脚，改善末梢循环。这一时期不会持续太久，它提示宝宝体温正在上升，通常1~2小时会发生高热，家长应注意监测体温变化。
2.持续高热期。建议“全身散热”。宝宝感觉很热，可冰敷头部，温水擦浴或洗浴，喝足水。当体温超过38.5度，可口服儿童退热药，如对乙酰氨基酚或布洛芬。但美国儿科学会发布的指南称，发热可限制病原体生长、繁殖，是一种对抗感染的有益机制，建议临床医生和家长不必急于使发热患儿的体温恢复正常，而应着眼于怎样使患儿感到舒适。如果宝宝精神好，即使发热，也不需马上使用退热药物。
3.退热期。宝宝出汗多，家长应密切观察患儿是否出现严重不适，多饮水，及时补充电解质（如口服补液盐），避免患儿出现脱水、循环障碍或电解质紊乱。有高热惊厥史的宝宝，家长应严密观察体温变化，积极退热，必要时可在医生指导下使用抗惊厥药物
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