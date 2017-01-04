美提名商务部长跟中国有情缘
在威尔伯·罗斯利用进口钢材关税化解了中国人的竞争，让他的美国工厂实现盈利的十年之后，他在办公室的墙上挂了一幅在北京拍摄的照片。照片上是一张海报，海报中三名身着军装的女性骄傲地走过天安门广场，身后是一排中国军人。此前，罗斯在他位于纽约的投资公司总部内放置了一对清朝的镇宅狮子雕塑。在位于棕榈滩的别墅里，他在餐厅内陈列了仿照明代青花瓷做成的6个可口可乐瓶子雕塑。
由于被特朗普选中领导商务部，这位亿万富翁将肩负着落实当选总统对中国强硬的承诺。不过，自从在本世纪初凭借与中国钢材的一场贸易战获得第一桶金后，罗斯就变成了一名热忱的中国爱好者。除了有规模令人惊叹的中国艺术藏品——大约共有200件——外，他还与中国国有公司合办船运和能源企业，2008年中国遭遇大地震后他也慷慨解囊，参与救灾，他甚至拿中国共产党的五年规划与美国的产业政策进行比较。
在罗斯调整立场，准备与北京清算用特朗普的话说是“强奸美国”的罪责之际，他对中国多年的爱恋让人质疑他是否会真心这样做。
罗斯在接受美国消费者新闻与商业频道采访时说：“我认为美国国内对中国的抨击太过头了。”要不是这番话是在2012年说的，人们会认为这是在间接抨击特朗普。
在被加拿大《盈利杂志》的记者问及外包问题时，罗斯说：“中国现在成了美国的替罪羊，就像大约15年前的日本一样。理性来说，这肯定是不对的。”
此外，2016年5月，79岁的罗斯在国际贸易的热点问题上与他未来的上司明确划清了界限，他指出中国的货币实际上是估价过高，而不是像特朗普在竞选期间一直声称的估价过低。他对彭博新闻社的记者说：“在这个问题上，我不赞同我的朋友特朗普先生的看法。”
不过，到了9月份，罗斯开始向特朗普的主张靠拢，发表言论的口吻听上去更像是《致命中国：与龙对抗》的作者彼得·纳瓦罗和当选总统本人。纳瓦罗被特朗普选中领导白宫国家贸易委员会。
在9月与纳瓦罗合作撰写的一份竞选白皮书中，罗斯断言，人民币归根结底是估价过低了。纳瓦罗是哈佛大学出身的经济学家，是现在对中国批评最尖锐的人之一。两人说：“在货币自由波动的世界中，美元应当贬值，中国的人民币应当升值，原因是，美国对中国以及全世界存在巨额贸易逆差。”
罗斯既是货真价实的企业巨头，也是货真价实的政策文件用户，这让他拥有足够的威望，能够缓和纳瓦罗和特朗普两人咄咄逼人的冲动。
高盛公司前总裁约翰·桑顿是罗斯的朋友，也是布鲁金斯学会中国中心的资助者，获得过中国政府授予外国专家的最高奖项“友谊奖”，他在一封电子邮件中写道：“他会对美中关系施加正面影响。他是个务实主义者，而不是一个空想家。”（美国《政治报》网站）
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