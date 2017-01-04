亚洲航运面临进一步整顿
彭博社报道，亚洲海上航运将面临浮浮沉沉的一年。
随着韩国韩进海运的破产、日本海运集团的大规模整合以及新加坡航运企业的抛售，亚洲航运产业面对着长期的贸易放缓和运价下跌。
彭博社指出，亚洲的集装箱运输线将面临进一步的整顿。
AP穆勒—马士基集团和韩国现代商船公司的负责人告诉彭博社，由于容量过剩，航运企业将继续联合力量来削减成本、提高效率。
韩国现代商船公司首席执行官俞昌根（Yoo Chang-keun）在新年致辞中便说道： “这将是另一个困难的一年。全球航运企业正在准备通过并购和政府支持，以在航运业中的进行长期作战。”
彭博社指出，2008至2009年的金融危机后，贸易的复苏带来了过度乐观的景象。这促使航运企业开始订购更大的船只。随着容量增加，各个企业都试图以更低的运费吸引客户，这导致税率下降到了无利可图的水平，并将全球集装箱运输行业陷入亏损中。
由于供应和需求的不平衡已经破坏了行业的稳定性，日本郵船、商船三井以及川崎汽船3家日本最大的航运公司于去年10月进行了业务合并，并预计将在2018年4月开始联合运营。
全球第三大的集装箱运输公司法国达飞海运集团公司，则于2016年初购买了新加坡的东方海皇航运。
另外，中国远洋运输和中国海运也在2015年底进行了合并，成立了亚洲最大的集装箱运输线。
韩进则曾经是全球第7大集装箱运输公司。去年，在其债权人停止所有资金支持、以及政府决定不进行干预之后，该公司便寻求法院接管。其竞争对手韩国现代商船公司也由债权银行接手，并进行由债权人牵头的债务重组。
韩国海洋大学的分析员金泰一（Kim Tae-il）告诉彭博社：“韩进的消亡带来了行业重组的迫切需要。通过合并和收购，将会有更少的玩家，而他们将可以停止试图相互削弱。”
上海航运交易所数据显示，将一个20英尺的集装箱从欧洲运输到亚洲的现货价格连年下降，并在2016年下降了5％。 远洋运输顾问公司的新加坡主任Jason Chiang告诉彭博社，集装箱运输线数量的减少将可以帮助公司提高运价。
据德鲁里金融研究服务公司（Drewry Financial Research Services Inc.）估计，全球航运公司预计将在2016年损失52亿美元（利息和税收计算之前），且是2011年以来最糟糕的一年。此外，国际货币基金组织估计，2017年的全球贸易将攀升3.8％，并将是全球金融危机以来最慢的一年。
彭博社引述俞昌根的话指出：“随着艰难时期的延续，全球航运业将会发生许多变化。虽然我们可以看到一些改进，但不容易预测何时会有任何有意义的复苏。”
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