路透社：特朗普在朝核问题上给自己留下了把柄
特朗普于昨日在推特发文表示朝鲜永远不会测试洲际弹道导弹。
卡耐基全球政策中心的核政策项目联席主任詹姆斯•阿克顿（James Acton）指出，特朗普通过其推文划了一条“红线”，而他将会依此被评断。这就像奥巴马在2012年对叙利亚的化学武器使用所做出的警告一样。
据路透社引述，阿克顿说：“这是特朗普发出的一个鲁莽的推文，因为限制朝鲜核计划和导弹计划存在着巨大挑战。我认为这可能会回过头来困扰他。”
特朗普写道：“朝鲜只是说，它开发能够打击到美国部分地区的核武器已进入最后阶段。这不会发生！”
但是，他并没有明确指出他会怎么做。
路透社指出，前美国官员和其它专家表示，美国在遏止朝鲜迅速扩张的核计划和导弹计划方面主要有两个选择——谈判或采取军事行动。
两个选择无法保证成功。而特别是对于临近朝鲜的日本和韩国来说，而军事选择则包含了巨大的危险。
在另外一条推文中，特朗普又不顾中国在多轮联合国对朝鲜的制裁中提供支持，进而指责北京不对朝鲜的武器开发进行打击。
他写道：“在与美国完全一边倒的贸易中，中国拿走了巨额的金钱和财富，却不会在朝鲜问题上提供帮助。好样的！”
虽然许多评论家，包括奥巴马政府内部，都会同意中国可以在对朝施压上更加努力但是，对于特朗普关于中国没有提供帮助的言论，美国国务院表示不同意。
路透社引述专家指出，特朗普从贸易到台湾问题上对中国的强硬态度，可能使美国在获得更大的中国合作方面适得其反。
应对朝鲜的选择方案
匿名的美国官员告诉路透社，如果被授命，美国军队将有3个方式响应朝鲜的导弹试验——在其发射之前进行先发制人的打击、拦截飞行中的导弹、或允许发射不受阻碍地进行。
先发制人的打击存在一定的风险，包括打击错误目标的可能性，或朝鲜对美国在亚洲区域盟友的报复。
虽然特朗普没有详细说明他的朝鲜政策方针，但他的过渡团队顾问告诉路透社，他认为“一段时间的严重制裁”已成为“有关可用选项的讨论中的主要部分”。
美国国务院发言人约翰·柯比（John Kirby）也于周二表示，美国没有排除额外的制裁，但补充说：“让我们先不要往前走一步。”
小布什政府期间的亚洲事务负责人车维德（Victor Cha）则相信，关于不让朝鲜拥有能够威胁美国本土的洲际弹道导弹能力这件事上，特朗普是认真的。
据路透社引述，他说：“如何阻止这一点当然很困难。它是外交（冻结）、制裁（中国和财政）、把更多军事资产部署到该地区以扩展威慑、罢工选择以及综合导弹防御的组合。”
前美国国务院官员季浩丰（Frank Jannuzi）则对特朗普的举动表示担忧。他说：“我担心……这只会刺激朝鲜，因为他们看到了：空话。这埋下了一条红线……我们似乎还没有准备好。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost