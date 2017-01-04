上班看电脑、下班看手机：眼涩发红试试这几招
不少人每天上班对着电脑、下班盯着手机，时间久了，就会感觉眼睛干涩、发红、怕光，看东西伴有刺痛感等，可能已经患上干眼症。其实，生活中有不少方法可帮助缓解，不妨一试。
按摩眼睑。用一块干净的温毛巾不时清洗眼睑，有助控制眼部炎症，恢复眼睛中油脂的流动，促进泪液分泌。热敷眼睑同样有效，用40℃的毛巾热敷眼睑，每天2次，每次5~10分钟。热敷后再按摩，效果更佳。用一只手向外侧牵拉外眼角，固定上下眼睑，另一只手向下（上睑），向上（下睑），按压眼睑。每次3~5分钟，每天2次。
减少辐射对眼睛的刺激。长时间坐在电脑前或者使用手机都会有屏幕辐射，会加重干眼。建议每对着电脑屏幕1小时，就站起身，向外远眺或闭目养神5~10分钟。
换副隐形眼镜。普通的隐形眼镜佩戴时间过长会造成干眼，一些特制的隐形眼镜（比如巩膜镜片或绷带镜片）既能保护眼睛的表面，还能防止水汽渗出，避免干眼。
多吃含有欧米伽-3脂肪酸的食物。比如鲑鱼、沙丁鱼、金枪鱼、核桃和亚麻籽等，有助缓解干眼症状。（生命时报）
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