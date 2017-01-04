杜特尔特被评为《亚洲周刊》年度风云人物
菲律宾总统杜特尔特被《亚洲周刊》评选为2016年年度风云人物。
《亚洲周刊》撰文评价道：“杜特尔特或许是亚洲第一个找到‘既侵华不拒美’又能在‘独立自主外交’政策有所作为，同时寻求与美国对立的中国籍俄罗斯建立更为紧密关系，为东亚地区的未来提出另种方向的亚洲领导人。”
文章指出，杜特尔特的上台、及其对西方国家和国际组织的强硬态度，是响应了菲律宾人希望“找回菲律宾的尊严”的内心渴望。
曾经作为美国殖民地的菲律宾，一方面带有对美国文化和现代化的崇拜，一方面又抗拒其政治经济影响力。
文章指出，对此“心理困局”，杜特尔特通过加强菲律宾的国内治理和经济发展，从而“由下而上”地进行舒缓。
杜特尔特寻求与中国改善关系，继而访问日本。他成功争取到中日的援助，并用于菲律宾国内的基础建设、教育、农业、卫生和犯罪治理等项目。
在国内的缉毒运动方面，虽然西方对其造成的死亡人数进行抨击，但据文章指出，菲律宾警方在行动中拘捕了超过3万700名毒品嫌犯，并有超过80万名吸毒者和毒贩向当局自首。
就此，杜特尔特在民意调查机构“社会气象站（SWS）”于2016年12月3日至6日所做的民调中，获得了77%的满意度（净满意度为63%）。
不过，在“对外关系”方面，介于杜特尔特的脏话和人身攻击等言论，杜特尔特政府则只取得了39%的净满意度。
另外，由于杜特尔特的亲中疏美政策，部分菲律宾人开始担心会影响到身处美国的400万菲律宾人、以及他们在菲律宾的亲友。《亚洲周刊》文章指出，菲律宾有三分之一的汇款正来自美国，在美的菲律宾人每年汇到菲律宾的金额可达86亿美元。
此外，杜特尔特的基础建设政策很难在短时间内呈现经济效益。文章认为，这将是对他改善国内百姓生活的一大考验。
据《马尼拉时报》报道，杜特尔特的发言人阿贝拉（Ernesto Abella）将《亚洲周刊》成为中文世界的《时代周刊》。
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