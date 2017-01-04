台湾扬言歼灭解放军 日本同时发出信息
随着南海情势的紧张程度逐渐升级，台湾和日本向中国发出直截了当的信息。
台湾通过准备其武装部队，对中国做出对抗性姿态。
上个星期，随着中国的航空母舰“辽宁号”在演习中经南海驶往海南岛，台湾国防部长冯世宽警告说：“敌情威胁日益增长，要随时保持战备警觉。”同时，他也发布命令，要求加强军事训练。
据路透社引述，他说：“我们给他们（我们的士兵）加强训练，就是要他们在战争中，不但自己能存活，而且也能击灭敌人、达成任务……”
另一方面，日本也通过将驻台机构从“交流协会”改名为“日本台湾交流协会”，从而向中国释放直接的信息。
福布斯报道指出，这意味着日本又离承认台湾是一个独立国家更进一步，因此引起了北京的强烈不满。
日本驻台机构代表沼田干男昨日在该机构的改名仪式上表示，日本与台湾的关系正处于最好的状态。
据路透社引述，他说：“目前日台关系是最好的，但我们应该采取进一步措施，建立良好的关系。”
中国外交部发言人华春莹表示：“我们坚决反对任何制造‘两个中国’、‘一中一台’的企图，对日方在台湾问题上采取消极举措表示强烈不满。”
福布斯指出，台湾和日本的信息是在中国扩大其南海行为不久之后所发出。去年11月份，中国警告美国远离“自己”的南海。12月，3艘中国海警船只进入了钓鱼岛附近的日本水域。
早在6月，中国警告日本“不要派自卫队加入美国在争议性的南海地区的航行自由行动”。但是，日本无视中国的警告，参与美国的演习并准备承认台湾的独立。
12月时，中国又向美国——以及台湾——发出了一个强烈的信息，派出了唯一的航母“辽宁号”经台湾岛南海参加“常规”演习。
路透社指出，日本与台湾不仅有广泛的商业联系，也共同面临着对于日益强大的中国大陆的担忧。
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