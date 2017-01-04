彭博社：为什么阿里巴巴无法成功打击盗版？
在去年圣诞节前夕，淘宝母公司阿里巴巴集团被美国贸易代表办公室重新列入了“恶名市场”黑名单。名单上的其它成员包括一家专卖盗版皮革制品的中国购物商场、以及巴拉圭边境一个售卖盗版太阳眼镜到盗版光碟的市场。
彭博社报道指出，阿里巴巴虽然不太希望与它们联系在一起，但就像亚马逊、eBay等线上市场，阿里巴巴也非常依赖中国制造商。
彭博社认为，没有中国政府的介入，这些线上市场不太可能可以成功打击盗版。这是因为，盗版市场实际上是中国的领先工业之一。
美国商会的一项研究发现，中国的盗版产业每年带来约3960亿美元的收益，占中国总出口额约12％、占国内生产总值1.5％。而在去年，当一个省会决定打击盗版时，它所关闭的417个“制造和销售地点”，便具有超过2亿美元的股票价值。
盗版产业何以在中国发展成这种规模呢？
20世纪80年代开始，全球外包热潮给中国带来了外国工厂和专业技术。这些工厂的工人在制作苹果手机和其它消费品方面表现优异，但也很快学会了如何让它们关闭。如今，一款新产品在发布后的几天内，便常常开始面临盗版的竞争——而在苹果手机6s的情况下，它在发布之前的几天就出现了盗版。
在某些情况下，如同去年的电动滑板Hoverboard热潮一样，盗版的传播速度之快，使消费者们偏爱通用的“中国制造”版本，而让原来的专利和品牌所有者都被遗忘了。
彭博社指出，这种平行的经济并不是秘密。
去年，阿里巴巴联合创始人马云在一个零售商聚会中说道，盗版者与合法制造商使用的，是完全相同的工厂和原材料。
而维基解密在2009年发布的一份外交电报中指出，当年中国的经济衰退削弱了其政府的产权保护执行力。文中写道，苹果公司试图关闭一条苹果电脑MacBook盗版生产线的举措被遏止了，因为它将威胁到“100份当地工作”。
此外，盗版产品也可能是小型制造商所制造。报道指出，虽然eBay、Lazada和淘宝等线上市场都不欢迎盗版产品，但他们却非常欢迎小型制造商——实际上要分辨制造商通常是困难的。
例如，亚马逊曾试图打击盗版问题，但同时也面临失去合法小型零售商的可能。因为这些零售商使用该网站，将纸夹到枕头套等物品直接销售给全球的消费者。这类企业降低了客户的成本，同时也是亚马逊线上市场的重要和快速成长的部分之一。
作为一家中国公司，阿里巴巴面临盗版的风险要比亚马逊更大。这是因为中国消费者通常对价格非常敏感，并且不排斥假货。
但是，阿里巴巴并不是完全没办法的。
彭博社指出，一方面，它可以简化品牌所有者举报盗版产品的程序。另一方面，它也可以利用其全球规模和政治杠杆来推动政府打击更多的盗版商。
报道指出，另一种选择——虽然对阿里巴巴来说可能会有风险——则是作为一个恶名昭彰的跳蚤市场，而不是全球最具影响力的电子商务公司之一。
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