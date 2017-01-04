马来西亚登嘉楼观光年：中国将是主要客源地
中国将是“2017年观光美丽登嘉楼”预计550万游客的主要客源之一。
马来西亚《新海峡时报》报道，昨晚在贡巴达克国家体育馆举行的“2017年观光美丽登嘉楼（VBT）”特别欢迎会上，在3000名首批游客中，有三分之一便是中国人。
报道指出，中国约4000万穆斯林中，有许多人不仅想要到访登嘉楼，而且也对该州的生意、商业、贸易和清真产业进行了数十亿令吉的投资。
登嘉楼首席部长拉曼（Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman）表示，中国已承诺要全力支持该州的旅游倡议，特别是因为瓜拉登嘉楼和华西村（中国最富有的农村）是姐妹城市。
负责举办该欢迎会的Forte酒店管理私人有限公司安排了86辆配有导游的旅游巴士，并将3000名游客从吉隆坡接往瓜拉登嘉楼，并为他们的3天行程预定了17家酒店。
拉曼说：“他们在访问期间将会被带往各个旅游点，并向他们展示登嘉楼的产品和服务，为当地企业家提供商业机会……与此同时，他们的访问将为当地人提供一个机会，增加他们的收入、让他们可以参与创业并改善他们的社会—经济福利。”
他补充说，1月份便预计会有1万5000名游客，访问内陆景点。
但是，由于季风季节的关系，他们将不会访问登嘉楼的岛屿。
拉曼说：“我们预计，一旦雨季在3月结束，（游客）数量将会增加10倍，因为我们翠绿的岛屿是对浮潜、潜水和帆船具有巨大吸引力的地方。”
“全球新闻网络CNN将停泊岛（Pulau Perhentian）评为全球100大海滩中的第13名。”
与此同时，拉曼也建议酒店经营者、贸易商、运输提供商、餐馆等不要通过涨价来欺骗客人，因为这会留下负面印象并减少回头客。
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