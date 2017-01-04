深圳在香港开发科技园 香港表示担忧
新华社报道，香港与深圳昨日签署备忘录，共同发展“港深创新及科技园”。
该科技园将坐落于香港的落马洲河套地区，占地87公顷，将是香港有史以来最大的创科平台。新华社指出，该项目将由香港特区政府负责兴建河套地区的基础设施，由香港科技园公司的附属公司负责建设和营运。
但是，由于该地区位于香港的边界偏远地区，同时与深圳仅有一河之隔，而且离深圳市政府办公厅仅有3公里的距离。因此，香港方面担心该设施将更有利于深圳的创业公司，而香港当地的公司则需要承担地方税务。
对此，香港创新科技署署长蔡淑娴表示，科技园将会融合香港、大陆和外国公司。
据《南华早报》引述，她说：“我们不相信（这个科技园）吸引的深圳公司会比香港公司多。”
她表示，相信科技园的运营公司将会制订一套标准，以平衡香港及外地创业公司的数目。
另外，香港政府也将为大陆员工制订更加方便的出入境制度。她引用香港的“亚太经合组织商务旅行证”计划，以让持卡者享有特别的入境通道、以及精简的检疫手续。
香港创新及科技局副秘书长钟伟强表示，由于香港是一个密集型的城市，因此尽管落马洲河套地区看起来很远，但是该地区的交通连接一旦完成，到那里工作将非常方便。
他也补充说，由于位于沙田和大埔之间的科学园太旧了，因此科技园的空间需求也随之变高。
另一方面，香港本土研究社发起人陈剑青指出，香港政府已在新界规划了类似的科技园。同时，他对新科技园将吸引的大陆员工数量也表示担心，因为他们可能会为香港居民的住房需求带来更多的竞争。
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