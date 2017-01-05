美国报纸指责俄罗斯黑客制造假新闻 自己却也报假新闻
“CNN用电脑游戏来诠释俄罗斯如何‘黑’进美国”——继《华盛顿邮报》“俄黑客侵入佛蒙特电网”假新闻事件之后，另一家美国主流媒体美国有线电视新闻网(CNN)年初也闹出“乌龙”事件——其在一篇控诉“俄罗斯干预大选”的报道中，竟然使用电脑游戏截图做新闻配图。一向指责俄罗斯黑客制造假新闻扰乱美国社会的美国媒体，自己却接连“栽”在假新闻上，引发业界的探讨与反思。
据俄罗斯卫星网4日报道，本月2日，CNN在其网站上发表题为《美国白宫宣布对俄报复》的报道，称美国政府“首次将参与黑客行为的俄官员姓名在制裁名单中公开”。CNN特意为这篇报道配上一幅充满“计算机源代码”的截图，以凸显“黑客”这一主题。然而，有目光锐利的网民很快指出CNN的报道“图文严重不符”，并披露该图片来自美国著名角色扮演游戏《辐射4》中的一个场景。尽管CNN很快换掉了配图，但该媒体的“大意”或“别有用心”很快招致广泛的讥嘲和调侃。
卫星网援引网友意见称，如果“CNN”三个字母代替的是“美国搞笑新闻网”(Comedy News Network)，那简直是实至名归。这一乌龙事件还遭到广大游戏发烧友的“恶搞”：有玩家在推特上张贴出某位游戏角色，并注释称：“看啊，干扰美国大选的‘俄罗斯黑客’已经落网了。”《辐射》系列游戏的开发公司也不幸“躺枪”，美国《福布斯》杂志甚至调侃道，该公司应该以“俄罗斯黑客”为故事背景开发新宣传片，让普京做游戏中的大反派角色，并邀请特朗普客串。
就在CNN的“游戏配图事件”发生前3天，美国另一主流媒体《华盛顿邮报》刊登题为《俄罗斯黑客入侵佛蒙特电网》的消息，引发广泛关注和恐慌。后经证实，这篇新闻报道存在严重的事实错误：电网系统本身并未遭遇入侵，该电力机构在事发当天只有一台笔记本遭到恶意软件的侵袭，但这台电脑并未接入电网系统。之后，《华盛顿邮报》网站也已发文承认该报道不实。
美国主流媒体接连出现新闻报道失实，引发了舆论关注。批评人士称，这充分诠释了“新闻业的败落”。有分析认为，这些假新闻虽成因复杂，但根本原因只有三点：对“权威发布”的盲从、对原始来源的疏于审核以及“总想快速搞个大新闻”的浮躁心态。《福布斯》杂志称，新闻行业崇尚“权威发布”，过度依赖知名媒体或政府方面的消息，一家稿成，多家“跟风”。而至于基本事实的审核工作，就连《华盛顿邮报》这类知名媒体都没能做到位。以“佛蒙特电网”的实事报道为例，《华盛顿邮报》在编撰稿件时显然对“政府消息来源”持“绝对信任”态度，甚至未能与事发供电机构取得联系。事实上，事发地区一共只有两家大型供电机构，进行事实审核可以说不用费吹灰之力。
此外，在多元媒体形式“带快节奏”的年代，就算是《华盛顿邮报》一类的老牌传统媒体也不免陷入“比快”“比点击量”的竞争当中，否则就会面对失去受众和资金的风险。然而，一旦“发布速度”成为衡量媒体优劣的单一标准，新闻工作者就不得不穷尽一切方法“走捷径”，进而导致更多“假新闻”的出现。
对此，有评论称，“第一梯队”的老牌媒体应承担起“止谣壁垒”的责任，在混乱浮躁的舆情环境下坚持真实、可信的新闻报道。(高文宇)
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