补钙，别只盯着牛奶（营养放大镜）
美国纽约营养学家布里吉特·泽特林指出，钙是保证机体健康的重要营养素，很多人将牛奶当作补钙的首选。其实，还有不少食物也是补钙高手。
豆腐。100克豆腐的钙含量能达到164毫克，热量却较低，豆腐中还含有利于增强肌肉的蛋白质。凉拌、炖煮豆腐都是不错的选择。
三文鱼。100克新鲜三文鱼含钙200毫克，而且富含欧米伽3脂肪酸，可以减少炎症，有益心脏健康。三文鱼中的维生素D还有助于人体对钙质的吸收。
燕麦。燕麦中的蛋白质、钙含量是谷物中最高的，而且富含膳食纤维，有助消化、降血脂、护肠道等作用。如果用牛奶与燕麦同煮，还可增加钙的摄入量。
沙丁鱼。100克沙丁鱼含钙约435毫克，还富含欧米伽3脂肪酸和维生素D。建议沙丁鱼与菠菜等绿叶蔬菜及蘑菇、洋葱和西红柿等搭配食用。
奶酪。奶酪中钙含量可达鲜牛奶的7~8倍，它可与蓝莓、梨、橙子搭配食用，再加点杏仁，补钙效果更好。
绿叶蔬菜。青菜、萝卜缨等深绿色多叶蔬菜含钙丰富。每100克红(胡)萝卜缨含钙350毫克，在钙含量排行榜中名列前茅。绿叶蔬菜与三文鱼或沙丁鱼、奶酪、豆腐等搭配食用，补钙效果更好。▲
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